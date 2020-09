Coronavirus : le temps mort pour toutes soirées dansantes se poursuit en Vaucluse

A Monteux la salle de 1650 mètres carrés de l'Espace Roaljorero reste vide sans les centaines de danseurs retraités et séniors qui l'après-midi ou le samedi soir viennent y danser accompagnés d'un orchestre.

Désespérément vide pour sa gérante Régine Godard mais surtout pour ses habitués qui ne cessent de lui téléphoner : « On m’appelle régulièrement en me disant ‘’mais ce n’est pas normal, on nous prive de liberté parce que chez vous c’est grand. Il y a de l’espace, les plafonds sont hauts’’. Il y en a même qui sont à la limite de faire une dépression. J’ai quand même pas mal de cliente qui dépriment parce ce qu’elles sont seules chez elles, parce que c’était leur sortie. Elles s’habillaient, elles se maquillaient, elles allaient chez le coiffeur. Il y en a beaucoup qui m’ont dit ''cet été je n’ai pas acheté de robe, je n’ai pas acheté de chaussures parce que je ne vais pas danser''. »

Les orchestres de bal ont rangé leurs instruments sans savoir quand ils pourront jouer à nouveau

L’absence de soirées ou d’après-midi dansants avec orchestres privent également les musiciens, intermittents du spectacle, de contrats et cela depuis six mois également. Pascal est l’accordéoniste du trio ‘’Génération Musette » : « Depuis le 12 mars on a plus travaillé. Je travaille avec les dancings et les associations. Et puis la plupart des associations nous disent ‘’à l’année prochaine !'' »

La gérante de l’Espace Roaljorero à Monteux tient à souligner que les charges continuent à courir comme par exemple l’électricité avec le maintien du système d’alarme ou d’éclairages réglementaires. Quant à faire jouer les assurances sur ces fermetures liées à la covid, c’est bien simple explique Régine Godard : « J’avais une assurance perte d’exploitation et on m’a répondu que la perte d’exploitation c’était pour les catastrophes naturelles. Les catastrophes sanitaires ne font pas partie des pertes d’exploitation ! ».