Covid-19 : le Territoire de Belfort est le département qui compte le plus de décès par rapport à sa population

En proportion, aucun département n'a été plus touché que le Territoire de Belfort par les décès liés au Covid-19. Selon les chiffres de Santé Publique France, depuis le début de l'épidémie, 694 personnes y sont mortes du virus dans les hôpitaux, ce qui correspond à 495 décès pour 100.000 habitants.

D'après le classement réalisé par le journal Le Monde, le Territoire de Belfort est donc en tête loin devant les Vosges, le 2e département, qui affichent un taux de 257 morts pour 100.000 habitants. La Haute-Saône est 54e avec 132 décès pour 100.000 habitants, le Doubs 68e, avec 107 victimes pour 100.000. A titre de comparaison, le Finistère est le département qui comte proportionnellement le moins de victimes : 39 morts pour 100.000 habitants.

Pourtant, le taux d'incidence dans le Territoire de Belfort est actuellement de près de 3.200 malades pour 100.000 habitants, loin de la moyenne nationale, établie à environ 3.600. Alors pourquoi le Territoire est si touché que cela par les décès?

Selon Agnès Hochart, déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé en Franche-Comté, cela s'explique par un "biais statistique":

Il faudrait rapporter le nombre de décès à l'aire urbaine, au bassin de vie soigné par l'hôpital de Trévenans, puisqu'il soigne des patients venus du Territoire mais aussi du Doubs et de la Haute-Saône, soit au total 305.000 habitants. Si on rapporte le nombre de décès survenus dans cet hôpital à ce bassin de vie, on a un taux de mortalité beaucoup plus classique, autour de 130 décès pour 100.000 habitants.