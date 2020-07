Le test diagnostique du coronavirus est arrivé en pharmacie à Périgueux

La Dordogne compte environ 170 pharmacies, mais Sylvie Deny est l'une des rares à avoir anticipé l'autorisation : la pharmacienne de la rue Pierre-Sémard à Périgueux avait commandé 80 tests Covid-19 dès le mois de juin, dans l'attente du décret qui a finalement été publié au Journal officiel le samedi 11 juillet. Ce test rapide d'orientation diagnostique (TROD) permet de savoir si vous avez fabriqué des anticorps contre le coronavirus depuis plus de deux mois, ou plus récemment. Si le test détecte une contamination de moins de deux mois (et de plus de 15 jours), le pharmacien vous conseillera une prise de sang en laboratoire pour affiner les résultats.

Le test s'affiche sur une plaquette, avec une goutte de sang et trois goutte de réactif © Radio France - Harry Sagot

Le test est simple et rapide : une petite piqûre sur un doigt permet de recueillir une goutte de sang qui sera testée sur une petite plaquette, et le résultat apparaît en dix minutes. La pharmacie du Toulon a testé tous ses employés, mais sinon deux clients seulement sont venus se faire tester pendant les trois premiers jours (tous négatifs). Dans la pharmacie de Sylvie Deny, la prestation est facturée 15 euros, sans prescription médicale, mais ce n'est pas remboursé. Les pharmaciens ne seront autorisés à pratiquer ce test que jusqu'au 30 octobre" prochain. Les test étaient jusque là réservés aux laboratoires d'analyses médicales, sur ordonnance.

La pharmacienne du quartier du Toulon Sylvie Deny propose le test Covid-19 depuis le lundi 13 juillet Copier