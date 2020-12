Le test négatif, "pas un passeport pour embrasser les grands-parents" prévient Benoît Elleboode (ARS)

Invité de France Bleu Gironde, ce lundi matin, Benoît Elleboode, le directeur général de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a appelé les Girondins à "prendre toutes les précautions, plutôt trop que pas assez". A 10 jours du réveillon de Noël, le mieux, selon lui, est "de se faire tester. Quand on est positif, on s’isole sept jours, et quand on est négatif, ce n'est pas un passeport pour pouvoir embrasser les grands-parents", prévient-il, appuyant sur le fait qu'il "y a beaucoup de faux négatifs, et on peut attraper le virus quelques jours après s'être fait dépister".

Parmi les autres gestes barrière désormais conseillés, l'aération du domicile est importante, "même s'il fait froid", insiste le directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. "Il a été montré dans certaines études, que, quand vous dînez à six ensemble dans 25m², le risque d’attraper le virus passe de 45% à 8% quand vous aérez la pièce", démontre-t-il.

Contrairement à d'autres départements de France, comme par exemple les Ardennes, où une vaste opération de dépistage est organisée à partir de ce lundi, la Gironde s'en sort plutôt bien avec, selon Benoît Elleboode, un taux d'incidence de 72 cas positifs pour 100 000 habitants en Gironde, et de 82 pour les personnes âgées. Si ces chiffres sont assez bas, "ce qui est surtout inquiétant, c'est que l'on a atteint un plateau, les chiffres arrêtent de diminuer. Donc on craint que pour les fêtes, avec ce brassage de population, cela puisse ré-augmenter", avertit Benoît Elleboode.

Ce plateau, vient, dit-il, de "deux choses un peu prévisibles. Le brassage de population, avec Noël, le retour dans les magasins et dans les transports. Et puis la baisse des températures. On sait qu'un temps froid et humide favorise la circulation du virus". Alors que le confinement laisse place, ce mardi 15 décembre, à des restrictions encore strictes, avec un sévère couvre-feu à partir de 20 heures, et le maintien de la fermeture des lieux culturels, Benoît Elleboode juge que "plus on peut limiter le brasage de population, mieux on peut contenir cette épidémie, et éviter une troisième vague".

Dans ce contexte, le vaccin est la seule issue. Atteindre l'immunité collective en laissant les gens se contaminer n'est "pas possible, cela provoquerait trop de décès". Donc "soit le vaccin, soit ça s'arrête d'un coup, on ne sait pas pourquoi. C'est ce qui est arrivé à la grippe espagnole. Donc plutôt que d'attendre l'inconnu, plutôt se baser sur la vaccination".