Le ton se durcit à l'hôpital de Saint-Étienne sur le conflit des urgences

Saint-Étienne, France

Toujours pas de solution en vue pour la grève des services des urgences au CHU de saint Étienne mais aussi dans les autres hôpitaux

Les grévistes regrettent le manquent de dialogue avec la direction et constatent que tout ce qui a été proposé ne suffit pas à résoudre la crise des effectifs et des moyens qui touchent le service. Ils entendent une fois de plus dénoncer la situation extrêmement préoccupante et l’usure du personnel

Un mouvement très suivi mais sans incifdence sur le niveau des soins © Radio France - Yves Renaud

Les explication du porte-parole du mouvement Romain Merdji infirmier gréviste aux urgences

Romain Merdji , porte parole du personnel des urgences en grève Copier

'Aucune solution nest trouvée par la direction, rien ne résous les problèmes de l'unité de soin. Le mouvement a décidé de se durcir, en recours ultime nous envisageons l'arrêt maladie de masse . Romain Merdji

Aux urgences de Saint Etienne la grève et l’arrivée de la canicule n’ont pas encore posé de vrais problèmes, mais le manque récurent de moyens remet de plus en plus souvent en question le niveau des soins. Alain Viallon est le chef de service des urgences du CHU , il n’est pas gréviste, mais il soutient le personnel de son service dans leur action

En faisant le constat que les urgentistes sont aujourd’hui débordés par des interventions peu en rapport avec leur spécialité. Alain VIALLON

Il y a un réel problème sur le fonctionnement des urgences, c'est qu on prend en charge plus de la moitié des personnes qui n auraient pas besoin des urgences . Alain Viallon

Alain Viallon chef du service des urgences du CHU de Saint Étienne Copier

Les questions budgétaires sont au centre des débats © Radio France - Yves Renaud

L’Hôpital du Gier est le dernier établissement ligérien à rejoindre le mouvement.

Ce sera effectif en début de semaine prochaine. A saint Chamond comme partout ailleurs on dénonce le manque de moyens affectés au services des urgences compte tenu de l'augmentation du nombre d'interventions ces dernières années. La encore comme partout , les urgences de Saint Chamond sont trop souvent sollicitées par des patients qui pourraient fort bien passer par leur médecins traitant et la période des vacances ne va rien arranger . Christine Dumontet de l intersyndicale CFDT - CGT de l hôpital du Gier

Christine Dumontet pour l intersyndicale CFDT-CGT Copier

Le nombre d'entrées à l hôpital du Gier à doublé depuis quelques années on est sans cesse appelés sur les congés sur les vacances et du coup il y a un épuisement et une frustration avec un personnel à bout de souffle. Christine Dumontet intersyndicale CFDT-CGT.

Le personnel des Urgences des hôpitaux de Saint-Étienne et de Saint Chamond à prévu de manifester le 2 Juillet prochain