Le tour de France à pied de Michel Berry, atteint de la maladie de Parkinson, fait étape à Rouen

Les tremblements qui agitent sa carrure de sportif trahissent la maladie mais Michel Berry affiche un large sourire à son arrivée sur les Hauts de Rouen. Rouen ville étape de l'incroyable défi que s'est lancé ce sexagénaire en mars dernier : parcourir 3974 kilomètres à travers 37 départements français pour parler de la maladie de Parkinson et récolter des fonds pour la recherche. Michel Berry est originaire du Pays Basque. En 2018, il a 58 ans quand le diagnostic tombe. Un choc pour cet amateur de randonnée en montagne qui pratique aussi les arts martiaux.

Des rencontres incroyables

Deux ans plus tard, il est déclaré inapte au travail, et se lance un premier défi : parcourir les 270 kilomètres du chemin de Stevenson dans les Cévennes. "C'était un peu le test, c'était le début de la maladie" raconte Michel, "On l'a fait sur 10 jours avec une nièce, en toile de tente, et j'ai fait des rencontres incroyables". Des rencontres avec des malades, des aidants, des gens qui n'étaient touchés ni de près ni de loin par le sujet mais qui l'ont accueilli chez eux, partageant un repas, une soirée. Et l'idée d'une aventure encore plus folle a germé, celle d'un tour de France à pied pour parler de la maladie et redonner de l'espoir à ceux qui en souffrent. "Il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à vivre" assure Michel, "certes différemment, on s'adapte, avant j'aurais fait 35 kilomètres aujourd'hui j'en fait 20, mais je fais mes kilomètres quand même. Moi je veux pas la subir cette maladie".

"Je ne veux pas la subir cette maladie"

Depuis le mois de mars, Michel parcourt donc environ 20 kilomètres chaque jour, pour ralentir reprendre le dessus sur la maladie et promouvoir les bienfaits de l'exercice physique sur son évolution. "J'ai pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire mais si à la fin de mon parcours j'ai convaincu dix personnes de reprendre une activité physique, ce sera gagné" sourit Michel qui récolte des dons sur le chemin. C'est l'autre objectif de ce défi, lever des fonds pour la recherche sur cette maladie neuro-dégénérative qu'on ne sait pas encore guérir. Les traitements existants ne font que traiter les symptômes qui ne sont pas seulement des tremblements et que les gens confondent parfois avec ceux de l'ivresse par exemple. "Quand on voit quelqu'un tituber dans la rue, c'est peut-être un malade de Parkinson" explique Michel. Il reprendra sa route jeudi, à travers la Normandie. Si vous souhaitez suivre son aventure et l'aider dans sa quête, vous pouvez consulter le site internet dédié . Vous pourrez même y faire un don. Il y a un peu de 5000 euros dans la cagnotte. Michel en espère 15.000 d'ici la fin de son tour de France début octobre.

