Le "Tour de France des déserts médicaux" lance le débat à Saint-Jean-en-Royans

Des députés qui font un Tour de France pour parler des déserts médicaux : c'est nouveau et ça se passait ce lundi 27 février, dans la Drôme à Saint-Jean-en-Royans, à l'invitation de la députée de la 3e circonscription de la Drôme (donc du Royans), Marie Pochon (EELV). Quatre autres députés étaient présents pour discuter avec environ 70 citoyens. Ces parlementaires font partie d'un groupe de 43 qui travaillent sur le sujet des déserts médicaux depuis l'été 2022. Ils veulent gagner en soutien populaire et promeuvent une pétition (ICI ) afin que la proposition soit examinée par les députés, ce que le gouvernement refuse de faire, jusqu'ici.

14 articles pour contrer la désertification médicale

La salle n'était pas pleine, mais bien remplie, et les citoyens ont participé, beaucoup échangé avec les élus, venus présenter leur proposition de loi : 14 articles pour tenter de freiner voire d'inverser la désertification médicale . On y parle de "régulation" (interdire l'installation des professionnels de santé dans les zones où il y en a déjà assez), de formation, d'incitation. "25 000 ardéchois n'ont pas de médecin traitant et n'arrivent pas à en trouver", justifiait Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés), député de la troisième circonscription de l'Ardèche présent ce lundi. Au total, 200 députés de tous bords (sauf RN) ont déjà signé la proposition.

Dans une zone, le Royans, où trouver un médecin n'es pas facile, la réunion a donc intéressé. "On s'intéresse enfin au sujet", dit Marielle, quand Patrick s'inquiète : "un médecin prend sa retraite cet été à Saint-Jean-en-Royans, pour l'instant il n'y a pas de remplaçant, les autres ne prennent pas de nouveaux patients". En revanche, deux médecins ont pris place dans le public, regrettent la "fonctionnarisation" des généralistes et craignent un désintérêt pour la profession. "Déjà que les négociations en ce moment n'avancent pas (sur la tarification des activités), les internes ne savent pas quel va être leur avenir, donc s'ils n'ont pas le droit de s'installer où ils veulent, ils vont choisir une autre voie", explique Georges Meyer, médecin à Saint-Donat-sur-l'Herbasse.