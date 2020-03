Le Tours Volley Ball a déposé une demande de chômage partiel pour ses salariés

Les salariés du TVB, joueurs et non joueurs, bientôt au chômage partiel?

Pour les clubs sportifs professionnels tourangeaux, la semaine qui arrive peut être décisive pour savoir si leur championnat va être définitivement arrêté. Le Tours Volley Ball et le Chambray Touraine Hand-Ball sont dans l'attente. Pour le moment, la Ligue A de Volley et le championnat de Division 1 Féminine sont suspendus jusqu'au 5 avril, mais tout peut changer très vite selon la progression du coronavirus. Au TVB, on attend la réunion du comité directeur de la ligue nationale de volley qui doit avoir lieu lundi.

Le directeur sportif Pascal Foussard pense qu'il serait mieux que le championnat s'arrête définitivement car les joueurs ne s'entraînent plus, l'un d'eux est reparti aux USA, et l'avenir des salariés du club est en jeu.

On a des joueurs angoissés qui ont envie de repartir dans leur pays. Notre joueur américain a d'ailleurs déjà repris l'avion car il était rappelé par son pays via des mails de la fédération américaine de volley ball. Tous les joueurs américains partent. Et on a le président de la ligue A qui s'entête à vouloir nous faire jouer après la période de suspension qui est jusqu'au 5 avril. Dans quel état seront nos joueurs? Ils ne s'entraînent plus -Pascal Foussard

Parmi les 28 entreprises qui ont demandé le chômage partiel vendredi à la direction du travail et de l'emploi, il y a le Tours Volley Ball. Le club fait travailler une vingtaine de salariés à temps plein, y compris les joueurs professionnels. Le TVB attend avec impatience le décret ministériel qui doit organiser la prise en charge par l'Etat du chômage partiel des entreprises en difficulté.