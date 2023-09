Le traitement contre la bronchiolite encouragé par la cheffe du service pédiatrie du CHU de Nantes

Une campagne nationale de prévention de la bronchiolite vient d'être lancée en France. Pour la première fois, un traitement préventif de la maladie va être proposé à tous les bébés de moins d'un an, à commencer par ceux qui naissent à partir de cette fin d'été. La cheffe du service pédiatrie du CHU de Nantes, Christèle Gras Le Guen a été chargée par le gouvernement d'accompagner cette campagne.

En quoi consiste exactement ce traitement ? "Il s'agit d'anticorps qui vont permettre de bloquer le virus et éviter qu'il ne pénètre dans les cellules du bébé et donc limiter les formes les plus sévères et donc les hospitalisations, en particulier les hospitalisations en réanimation", explique Christèle Gras Le Guen.

L'an dernier, 45.000 enfants ont dû être hospitalisés, avec l'épidémie de bronchiolite qui s'est ajoutée à celles de la grippe et du Covid. "En plus, l'année dernière, l'épidémie a été particulièrement intense avec des milliers de familles qui se sont retrouvées en difficultés pour trouver un médecin, pour fréquenter des services d'urgence qui étaient totalement saturés, et puis trouver des places d'hospitalisation. On se souvient d'enfants qu'il a fallu transporter à plus de 200 kilomètres de chez eux pour trouver une place. Et cette année, cette campagne a vraiment pour but de limiter le nombre et la sévérité des bronchiolites".

Ce traitement préventif, il est pour tous les bébés de moins d'un an ou plus particulièrement pour ceux qui ont déjà des problèmes de santé ? "Alors la bronchite touche bien évidemment les enfants les plus fragiles, ceux qui ont des maladies chroniques. Et jusqu'à présent, ce type de traitement, parce qu'il y avait un cousin germain qui existait déjà depuis très longtemps, était réservé aux prématurés. Aujourd'hui, on sait que cette bronchiolite, elle conduit à l'hôpital des enfants qui, pour l'immense majorité, sont des enfants qui n'ont aucun problème de santé. Et donc ce produit est proposé à tous les enfants qui vont naître et en priorité les tout petits, puisque ce sont eux qui font les formes les plus graves de la maladie. Et donc tous les bébés qui vont naître à partir de cette semaine se verront proposer l'injection parce qu'une seule suffit"

Ce traitement, il est complètement sûr ? "Bien sûr. On a pour ce produit des études qui ont été menées sur les hivers précédents, avec une excellente tolérance et pas d'effets secondaires sérieux rapportés. On a aussi 30 ans de recul avec le cousin germain qui est utilisé chez les prématurés et pour lequel on n'a pas non plus d'effets secondaires".