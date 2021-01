Le traitement contre le Covid 19 de l'Insitut Pasteur de Lille avance à grands pas

"Objectif : gros rhume et pas plus." Voilà le but poursuivi par les chercheurs de l'institut Pasteur de Lille. Développer un traitement contre le coronavirus, qui éviterait de développer des formes graves de la maladie. Le centre de recherche lillois approche de ce but en ce début d'année explique Xavier Nassir, le directeur général :"dans les prochains jour" il va demander le feu vert aux autorités de santé pour débuter les tests sur les patients. L'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et le comité éthique pourraient se prononcer rapidement et permettre un début des essais cliniques dès le mois de février.

L'Institut Pasteur très optimiste

Ce médicament, qu'on prendrait en cachet à avaler ou en suppositoire, est issu d'une molécule déjà connue : elle a été utilisée pendant "des dizaines d'années en France" continue le professeur, avant d'être jugée manquant d'efficacité à une époque où on déremboursait les médicaments. Les effets secondaires et les possibles complications sont donc connues et ne constitueraient pas d'obstacles selon le patron de l'Institut Pasteur.

Xavier Nassif, le directeur de l'Institut Pasteur de Lille, sur ce potentiel traitement contre le coronavirus. Copier

Si tout se passe bien, les tests en double aveugle sur des malades volontaires du coronavirus débuteraient en février, et en l'absence de complications, les résultats pourraient tomber dès la fin mai. "En gros on est quand ême très confiant sur l'efficacité de la molécule" sourit Xavier Nassir.

Les travaux sont financés grâce au don de 5 millions d'euros fait au début de l'automne par LVMH.