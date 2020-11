Le traitement des patients atteints de cancer s’adapte à la crise de la Covid à Saint-Étienne

Ce sera sans doute l’un des messages délivrés ce samedi au 1er ministre Jean Castex durant sa visite du CHU de Saint-Étienne. Une situation tendue qui impacte forcément toutes les spécialités mais plus encore sans doute le cancer qui demande un suivi important.

Depuis l'arrivée de la deuxième vague de l’épidémie, le centre Lucien Neuwirth de Saint-Étienne a mis en place des protocoles de soin adaptés pour tous ses patients.

Le suivi et les soins se déroulent de façon presque normale.

Les patient eux-même ont compris qu’il fallait absolument suivre les traitements pour garder toutes leurs chances de guérison et le centre à adapté son fonctionnement comme l’explique le professeur Pierre Fournel, chef du département d’oncologie médicale : "Nous n’avons pas envisagé de réduction d’activité en terme de chimiothérapie et de traitement intraveineuse en hôpital de jour. Nous n’avons pas prévu non plus de réduire de réduire ou de reporter les consultations. Nous avons aménagé notre façon de travailler. Nous développons, par exemple, les téléconsultation pour les patients dont la présence dans l’établissement n’est pas indispensable. Les patients qui sont hospitalisés sont protégés au maximum. On a pratiquement interdit les visites, interdit les accompagnants, donc tout est fait pour qu’on puisse continuer les traitements et le suivi sans induire de perte de chance pour les patients."

Inquiétude pour les opérations chirurgicales du cancer

Tous les hôpitaux du secteur ont du réduire les services de chirurgie pour se concentrer sur les malades COVID. Le nombre de lits de réanimation non-Covid est donc en baisse et les chirurgiens préfèrent différer les interventions pour ne pas prendre le risque de complication post opératoires. Le professeur Pierre Fournel est inquiet de "la poursuite de l’activité chirurgicale face au cancer. Parce qu'aujourd’hui tous les établissements du territoire ont été obligés de réduire considérablement leurs activités chirurgicales parce qu’ils ont besoin de lit pour accueillir les patients Covid. Donc ils ont fermé des unités de chirurgie, mais ces établissements là se sont engagés à continuer d’opérer les patients atteints de cancer. L'autre point qui nous inquiète c’est la disponibilité de lit de réanimation. Un chirurgien qui serait amené à faire une opération lourde chez un patient plus ou moins fragile et qui sait que derrière il y a un risque de complications ou de passage en soins intensifs ou en réanimation, va-t-il décider ou non d’opérer si il n’a pas la disponibilité de lit derrière ? C’est cela la difficulté".