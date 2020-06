Le traitement des vignes par hélicoptère fait grincer des dents dans l'Hérault

Des viticulteurs de l’Hérault et de l’Aude viennent d’être autorisés à pulvériser de la bouillie bordelaise par hélicoptère dans des parcelles rendues inaccessibles par de fortes précipitations d'avril et mai. Plusieurs associations dénoncent cette dérogation délivrée par le gouvernement.

Ces dernières semaines, près de 400 millimètres de pluie tombées à l’ouest de Béziers ont fait déborder les cours d’eau et ont inondé quelques vignes de l’Hérault sur près de 900 hectares (plus 9.000 dans l’Aude), rendant plusieurs parcelles inaccessibles pour les machines comme pour les hommes, et empêchant ainsi le traitement préventif contre le mildiou, un champignon dévastateur qui prolifère avec la chaleur et l’humidité. C’est la raison pour laquelle la pulvérisation par hélicoptère a finalement été autorisée par les autorités, ces derniers jours et jusqu'au 5 juin. Pourtant, cette solution n’arrange personne, pas même les viticulteurs.

Trop tardive, trop coûteuse, trop peu efficace

D’un côté, la Confédération Paysanne et France Nature environnement s’inquiètent d’un tas de conséquences, comme le risque de pollution, le manque de précision et les risques environnementaux. Mathieu Dauvergne, porte parole de la Confédération paysanne de l’Aude et élu à la chambre d’agriculture d’Occitanie, craint en plus une dérive : « La consommation dans l’hélicoptère est énorme, donc cela a des effets collatéraux. La précision est nulle, donc on ne peut pas respecter les zones de protection, l’environnement, les riverains, etc. Cerise sur le gâteau, la bouille bordelaise n’est pas efficace en curatif, c’est un produit qui fonctionne si on le passe avant » l’apparition du mildiou. « La question à se poser, c’est de savoir si les viticulteurs n’ont pas voulu créer un précédent" pour, à l’avenir, obtenir plus facilement des dérogations.

Le mildiou peut détruire toute une parcelle © AFP - Philippe Roy

Les viticulteurs en question sont donc accusés de recourir à des moyens disproportionnés et inadaptés. Seulement, Guilhem Vigouroux, responsable vigne à la chambre d’agriculture de l’Hérault, affirme que ce n’est pas de gaieté de cœur que les viticulteurs ont demandé une dérogation et s'insurge : "D'abord, ce n'est pas sur tout l'Hérault, c'est une toute petite zone. Ensuite, là où il y a un mètre d'eau, comment on fait pour rentrer dans les parcelles ? Je ne sais pas, moi. On ne va pas traiter avec des bateaux. Les viticulteurs, quand il font cette demande, qui est exceptionnelle, il la font la mort dans l'âme. Il n'ont aucun intérêt à la faire. Les donneurs de leçon, je les invite à venir et à faire eux-mêmes le travail. Moi, j'ai eu des agriculteurs en pleurs au téléphone. Des hommes épuisés".

Surtout, Guilhem Vigouroux déplore que cette dérogation ait trop de temps à être accordée : "Entre le moment où la demande a été faite et le moment où on a reçu l'autorisation, il y a eu huit à dix jours. La messe est dite, la récolte est perdue."

Il espère donc qu’à l’avenir, les éventuelles autorisations tomberont plus rapidement. Il souhaite aussi que soit vite autorisée et répandue la pulvérisation par drone, beaucoup plus précise et moins coûteuse que l’hélicoptère, pour lequel un viticulteur doit aujourd'hui débourser "150 euros par hectare".