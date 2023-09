Le traitement préventif contre la bronchiolite "bien accepté" à la maternité Jean Verdier de Bondy

Ce n'est pas un vaccin. Le traitement préventif Beyfortus, contre la bronchiolite, est administré depuis une semaine à plusieurs nourrissons en France. Il s'agit d'une injection d’un anticorps monoclonal, le nirsévimab, et même si cela s'injecte avec une seringue dans la cuisse, ce n'est pour autant pas un vaccin. Une fois l'anticorps injecté, le petit bébé est directement protégé, avec 80% d'efficacité derrière.

Pour ne pas revivre la même situation tendue que l'an dernier avec une triple épidémie bronchiolite, Covid, grippe, et des hôpitaux surchargés, l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Ile-de-France veut mettre "le paquet" dès la naissance et lance sa campagne de prévention. La directrice générale s'est rendue jeudi à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, en Seine-Saint-Denis, pour échanger avec les équipes sur la prévention des bronchiolites à VRS des nourrissons et nouveaux-nés, alors que la bronchiolite toucherait chaque hiver près de 30% des nourrissons de moins de 2 ans, environ 480.000 bébés.

Une trentaine d'injection en une semaine

Dans cette maternité, une trentaine de bébés ont reçu le traitement. Plus de la moitié quelques jours après la naissance, le reste en consultation. Ce traitement étant destiné aux enfants nés à partir du 6 février 2023. "Deux tiers des parents acceptent le traitement" résumé Lydia, pédiatre, qui vient de terminer une injection sur un nourrisson né il y a deux trois jours. La volonté des parents est primordiale et au-delà des gestes barrière répétés (lavage des mains, aérer les pièces, ne pas passer d'enfants de bras en bras avec des personnes malades, échanger les tétines avec d'autres bébés), ce traitement va pouvoir soulager le système hospitalier et protéger un maximum de nourrissons explique le professeur Loic De Pontual, chef du service de pédiatrie à l'hôpital Jean Verdier : "on ne va pas éradiquer le virus de la bronchiolite, mais simplement décaler l'âge auquel les enfants rencontrent le virus. Un enfant d'un an fera un rhume banal, un enfant d'un mois peut avoir une atteinte respiratoire sévère".

7000 hospitalisations en Île-de-France l'an dernier

Lors de la dernière épidémie , l'hôpital de Bondy enregistrait en moyenne 100 passages aux urgences par jour pour des enfants touchés par la bronchiolite et chaque année 250 bébés sont hospitalisés pour des cas de bronchiolites à Jean Verdier. Pour l'instant, en France, les passages aux urgences, hospitalisations, et consultations liés à la bronchiolite chez les nourrissons sont "à un niveau faible" mais en "augmentation", selon le premier bulletin hebdomadaire de la saison épidémique, publié mercredi par Santé publique France.