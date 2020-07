Le très haut débit débarque à Nouziers avec un pylône 4G

Trois pylônes 4G viennent d'être installés à Nouziers, Bussière-Dunoise et à Saint-Sébastien. Les habitants des communes peuvent désormais bénéficier d'un très haut débit sur leur smartphone.

Le très haut débit débarque à Bellevue, sur la commune de Nouziers. Un pylône 4G a été installé au début de l'année par Orange et il est fonctionnel depuis février 2020. Après Bussière-Dunoise et Saint-Sébastien, c'est désormais au tour des habitants de Nouziers de bénéficier d'un très haut débit sur leur smartphone.

Regarder la télé en HD

Grâce à la 4G, le débit est dix fois supérieur à la 3G. "Ce qui permet à tous nos clients de regarder la télé en haute définition, de télécharger des jeux dix fois plus rapidement qu'en 3G, de télétravailler et de récupérer ses mails comme si on était au bureau" explique Éric Elchinger, directeur des relations avec les collectivités locales en Creuse chez Orange.

Une application pour mesurer le débit au pied du pylône © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Apporter le haut débit en Creuse

Après le confinement, le télétravail est encore plus d'actualité y compris dans les zones rurales. A terme, l'objectif c'est aussi d'attirer de nouveaux habitants en Creuse : "C'est important de pouvoir télétravailler à Nouziers. Pour des territoires creusois et haut-viennois, avoir à la fois un débit important et des conditions optimum, c'est aussi la possibilité d'attirer des actifs dans le département" assure Eric Elchinger.

L'opérateur a installé le pylône a ses frais. L'idée c'est aussi d'attirer de nouveaux clients. Aujourd'hui, 71 pylones 4G Orange sont fonctionnels dans le département.