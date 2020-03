Le trophée Mille international annulé à Reims à cause du Coronavirus

Le Trophée Mille international n'aura pas lieu cette année à Reims ! Face à l'épidémie de Covid-19 (Coronavirus), la Préfecture de la Marne a préféré annuler ce concours prévu le 16 mars au Centre des congrès de Reims. Il ne rentre pas dans le cadre des manifestations de plus de 5 000 personnes, mais il devait réunir 30 participants venus du monde entier. Sur la page Facebook du trophée, les organisateurs expliquent qu'il leur est impossible de reporter cette 10ème édition.

Le Trophée Mille international est un concours gastronomique créé par la Région Champagne-Ardenne et parrainé par le chef étoilé du Domaine des Crayères Philippe Mille. Un concours ouvert aux apprentis des CFA interprofessionnels, aux élèves des lycées hôteliers champardennais et aux lycées hôteliers étrangers partenaires de la région Champagne-Ardenne. Chaque équipe, mixte et composée de trois élèves, doit réaliser, en 3h30, un plat salé et un plat sucré à partir des produits imposés.

L’objectif du concours est double : rendre hommage à la richesse gastronomique de Champagne-Ardenne et à ses produits les plus identitaires (le lentillon de champagne, le jambon de Reims, le jambon sec des Ardennes ou encore le boudin blanc de Rethel, le Chaource et le Langres, mais aussi la dinde rouge des Ardennes, la moutarde et le vinaigre de Reims), mais aussi valoriser le talent des chefs de demain.