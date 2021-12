Le "tsunami" de la vaccination use les pharmaciens du Berry

Le rythme de la vaccination et des tests covid ne désaccélère pas dans les pharmacies de l'Indre et du Cher. Le gouvernement propose d'ouvrir la vaccination le dimanche pour répondre à la forte demande, mais peu d'entre eux seront sans doute en capacité de le faire, tant la fatigue est forte.

Le téléphone ne fait que sonner depuis des semaines, voire des mois maintenant, dans les pharmacies de l'Indre et du Cher, très sollicitées pour la vaccination contre le Covid-19, mais aussi pour les tests dépistage qui se multiplient. Alors que la vaccination va encore être élargie aux enfants de moins de 12 ans les plus fragiles, les délais pour obtenir un rendez-vous s'allongent. Le gouvernement offre la possibilité d'ouvrir le dimanche, mais dans le Berry, peu de professionnels s'y risqueront sans doute, car la fatigue et l'usure sont déjà fortes.

Un rythme ultra-soutenu

Dans les pharmacies, le rythme a accéléré depuis les dernières annonces présidentielles; " Ca a déclenché une vague d'appels téléphoniques, pour ne pas dire un tsunami (...) Les équipes au final sont fatiguées, épuisées, décimées. Les effectifs fondent comme neige au soleil. Les gens démissionnent, partent ailleurs, il y a des arrêts maladie un peu partout. Ce sont des échos que j'ai de mes confrères. C'est compliqué, parce que le téléphone sonne en permanence, il faudrait une secrétaire dédiée à ça" confie Philippe Goldaraz, pharmacien à Châteauneuf-sur-Cher, et co-président du syndicat des pharmaciens dans le Cher.

Une tendance qui se confirme aussi dans les pharmacies de l'Indre. En centre-ville de Châteauroux, place Gambetta, Marine Beaujard parle d'un rythme "très accéléré, très soutenu". Actuellement, dans sa pharmacie, la vaccination est ouverte trois à quatre jours par semaine. La liste d'attente est longue : pas de rendez-vous avant janvier. La situation est la même dans la plupart des officines, mais aussi dans les centres de vaccination.

Difficile d'ouvrir le dimanche

Pour permettre à tout le monde d'avoir sa dose de rappel dans les délais, le gouvernement vient de proposer l'ouverture le dimanche, en la laissant au libre-choix de chaque pharmacien. Une proposition qui risque de rencontrer peu d'écho en Berry, tant les équipes sont déjà sur-sollicitées le reste du temps. "Je pense que l'on a assez d'activité comme ça en semaine, entre les vaccins et les tests. C'est très chronophage, et on a du mal à gérer le quotidien du travail en pharmacie, donc le dimanche on va rester chez soi" confirme Anne Decanter, gérante de la pharmacie sur la place Gambetta en centre-ville de Châteauroux.

On a besoin de se reposer le dimanche

Il n'y a pas que dans les pharmacies que la fatigue est palpable. Le personnel et les bénévoles en centres de vaccination eux aussi sont parfois usés. La Fédération des URPS en Centre-Val-de-Loire, qui réunit des médecins, vient d'adresser un communiqué pour exprimer cette fatigue "Les professionnels de santé sont aujourd'hui usés et fatigués par la gestion de la vaccination proposées par le Ministère" y est-il écrit. La Fédération dénonce des "directives changeantes, souvent à la dernière minute, sans aucune prise en compte des spécificités territoriale".