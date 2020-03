Réveil musculaire avec la judoka Clarisse Agbégnénou

La quadruple championne du monde continue de s'entraîner depuis la Réunion, où elle confinée, et partage avec les internautes un exercice facile à faire n'importe où pour rester en forme.

Les vidéos et conseils sportifs fleurissent sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement. Un message dont France Bleu se fait le relais tous les jours avec le consultant et ancien footballeur Jérôme Alonzo : "Restez chez vous mais bougez-vous !" De l'athlète de haut niveau au sportif du dimanche, tout le monde s'y met avec les moyens du bord.

Un tutto pour "petits et grands"

Ce lundi matin, pour le 14ème jour de confinement, un autre tuto sportif nous vient cette fois de la judoka et quadruple championne du monde Clarisse Agbégnénou. La jeune femme est confinée à la Réunion et, comme tous les athlètes, elle doit se creuser la tête pour rester en forme. Rien de plus simple.

La recette du réveil musculaire façon Clarisse Agbégnénou :