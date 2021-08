Le vaccibus de la Région Occitanie a réalisé plus de 15 000 injections depuis mars 2021

Il est sur les routes d'Occitanie depuis mars 2021, le vaccibus se rend dans les territoires isolés dépourvus de centre de vaccination. Il est à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne) ce jeudi. Après six mois d'existence, le vaccibus a visité 50 communes et réalisé 15 000 injections.

Un camion tout équipé avec trois infirmières et un médecin coordinateur, le vaccibus fait escale à Verdun-sur-Garonne aujourd'hui dans le cadre du projet "Proxivaccin" lancé par la Région Occitanie et l'Agence Régionale de Santé Occitanie. Il a déjà sillonné 50 communes, souvent dans les territoires ruraux, pour réaliser en un peu moins de six mois 15 000 injections.

Avec deux salles pour vacciner, le camion est aussi équipé en imagerie médicale © Radio France - Louis Fontaine

Toujours utile dans les coins reculés

Verdunois et verdunoises ont pu se faire vacciner dans leur commune, parfois au pied de leur porte. Avant, les habitants de Verdun-sur-Garonne devaient se rendre à Beaumont-de-Lomagne, Montauban ou Castelsarrasin, ce qui est parfois un frein pour certaines personnes.

Alors malgré tous les vaccinodromes et les centres de vaccination, payer un bus pour inciter les gens à se faire vacciner est-il nécessaire ? La Conseillère Régionale Isabelle Laveyron en est intimement convaincue : "Avec le vaccibus, on contribue à l'accélération de la vaccination. Il permet aussi d'aller au plus près des habitants dans les zones rurales et de toucher aussi les touristes qui peuvent venir aujourd'hui puisque c'est sans rendez-vous et accessible à tous aux plus de 12 ans".

"On aimerait toucher les jeunes"

Les 20-30 ans sont les plus touchés par le variant delta de la Covid-19. L'objectif de l'opération estival du vaccibus est, avant tout, de vacciner "tout le monde" même si les jeunes dès 12 ans sont également visés. C'est ce qu'estime la première adjointe au maire de Verdun-sur-Garonne Sophie Lavedrine. La commune a d'ailleurs distribué des flyers dans toutes les boîtes aux lettres.

"Avec la recrudescence des demandes de vaccination sur le dernier mois, certaines personnes ont dû faire parfois plus de 50 kilomètres pour se faire vacciner. On espère faire le maximum et toucher les jeunes pour leur permettre d'avoir une vie sociale normale à la rentrée. Il est utile pour eux d'avoir une vaccination complète le plus rapidement possible".

Le vaccibus revient dans le Tarn-et-Garonne à Verdun-sur-Garonne le 3 septembre pour effectuer la deuxième ou la première dose.