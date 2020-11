Le vaccin anti-covid en Ehpad, c'est l'espoir de voir la lumière, selon Brigitte Bourguignon

La Ministre déléguée chargée de l'Autonomie espère que personnel et résidents en Ehpad vont accepter de se faire vacciner contre le coronavirus.

En début d'après-midi, Brigitte Bourguignon a participé à une table ronde à Couhé, au Sud de Poitiers avec des élus et des acteurs locaux, puis la Ministre déléguée (auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'autonomie) a rendu une petite visite à deux personnes âgées isolées vivant chez elles à Ceaux-en-Couhé. Ensuite Brigitte Bourguignon est venue à la rencontre du personnel de l' Ehpad Marguerite Le Tillier à Poitiers. Au centre des discussions la gestion au quotidien du Covid, le travail des équipes, les tests, les relations avec la famille et les proches des résidents mais aussi la vaccination prochaine contre le Covid qui s'invite dans l'actualité