Le vaccin anti-Covid de Sanofi arrive en pharmacie ce jeudi 22 décembre

« Notre rappel a été éprouvé, développé et produit en France. On en est fier ! », dit ce jeudi le directeur général « Vaccins France » chez Sanofi, Charles Wolf, dans les colonnes du Parisien . Le tout nouveau rappel anti-Covid élaboré par le laboratoire, attendu depuis deux ans, est disponible dès ce jeudi 22 décembre en pharmacie.

Baptisée « VidPrevtyn Beta », l’injection, à protéine recombinante, est indiquée chez les plus de 18 ans. Autorisé par la Haute autorité de santé (HAS) il y a deux semaines , ce vaccin est "efficace et utile pour répondre aux besoins des personnes réticentes aux vaccins à ARN messager, et à celles qui présentent une contre-indication". Ces deux vaccins "sont à utiliser en seconde intention" précise la HAS, qui "recommande toujours de privilégier les vaccins à ARN messager bivalents".

"Un vaccin utilisé en parallèle des autres vaccins"

Le vaccin anti Covid-19 de Sanofi sera utilisé "en parallèle des autres vaccins", estime d'ailleurs Pierre-Olivier Variot, président de l'Union de Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO) et pharmacien à Plombières-lès-Dijon (Côte-d’Or), invité de franceinfo ce jeudi matin. Les personnes réticentes aux vaccins Pfizer et Moderna seront peut-être plus incitées à utiliser celui de Sanofi, estime le pharmacien.

"Nos équipes ont su rebondir", estime-t-on chez Sanofi

Du côté de Charles Wolf, on rappelle que l'échec de décembre 2020 , lié à une erreur de dosage sur un des réactifs utilisés dans la composition du vaccin, a été "un vrai coup dur. Mais nos équipes ont su rebondir". Le dirigeant considère qu'un vaccin élaboré en deux ans, "contre dix normalement, c'est une prouesse scientifique".

L'intérêt du vaccin serait que nous sommes maintenant "dans un monde qui aura besoin de rappels pour lutter contre ce virus, car l’immunité ne dure pas très longtemps". Charles Wolf rappelle ce qui se passe en ce moment en Chine, où le risque d'émergence d'un nouveau variant est considéré comme élevé. Dans ce contexte, pour lui, "il est nécessaire d’avoir plusieurs solutions tout au long de cette pandémie".

70 millions de doses achetées par l'Europe

Toujours dans Le Parisien, le dirigeant de Sanofi précise que plus de 70 millions de doses ont été achetées par l’Europe. "Il y en aura largement assez. Selon les premières données, notre rappel serait aussi efficace que ceux de Pfizer et Moderna".

Par ailleurs, le laboratoire n'abandonne pas l'idée de concevoir un vaccin à ARN messager : "On a créé un centre de recherche près de Lyon grâce à un plan d’investissement d’un milliard d’euros. Notre objectif : développer six vaccins à ARN messager d’ici 2030 contre la grippe, la bronchiolite, l’infection à chlamydia, et même contre l’acné !"