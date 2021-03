Le vaccin AstraZeneca suspendu: "Je suis dégoûtée de cette organisation", réagit une pharmacienne nordiste

Sandrine Beaurain, docteure en pharmacie à Hem, près de Lille., a réalisé ses premières injections de vaccin AstraZeneca dans son officine dès ce lundi matin. Mais l'après-midi même, l'annonce tombe: la vaccination par AstraZeneca est suspendue dans l'attente de la décision ce mardi après-midi de l'Agence européenne des médicaments. "Je suis un petit peu surprise que ça se passe comme ça, dès l'instant où ils ont autorisé les pharmaciens à vacciner", réagit la pharmacienne, "Je pense que c'est une directive européenne pour s'aligner sur les autres pays, mais je ne pense pas que ce soit spécialement inquiétant en l'état puisqu'ils nous demandent une suspension de 24 heures. Il se peut que dans 24 heures, il relève l'autorisation."

"Je ne m'inquiète pas pour les patients que j'ai vaccinés"

"Je suis quand même juste un peu dégoûtée de la façon dont ça se passe, si je peux le formuler ainsi : on peut, on peut pas, on repeut, on repeut pas, pourquoi 24 heures, 72... enfin bref, c'est un peu compliqué, je trouve, pour la vaccination d'Astra-Zeneca. Mais bon, moi, je suis confiante et j'espère que ça n'est qu'une suspension de 24 heures", réagit Sandrine Beaurain qui a vacciné ce lundi, avant la suspension, 10 personnes. "Je ne m'inquiète pas pour les patients qui ont été vaccinés ce matin. Pour l'instant, on n'a pas d'effets secondaires avérés, aucun client ne nous a contactés. Je leur avait proposé de me rappeler si jamais ça ne se passait pas bien. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça."

"Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions", indique Emmanuel Macron

C'est ce mardi que l'Agence européenne des médicaments doit se prononcer sur le vaccin AstraZeneca alors que de nombreux pays européens l'ont déjà suspendus par principe de précaution, Plusieurs cas de complications ont été rapportés, notamment la formation inexpliquée de caillots sanguins chez une trentaine de personnes en Europe. Le président Emmanuel Macron a également indiqué ce lundi: "Nous aurons à prendre dans les jours qui viennent sans doute de nouvelles décisions" pour lutter contre l'épidémie de Covid.