Le vaccin, enfin, au centre de vaccination d'Alès-la-Prairie dans le Gard

Le centre de vaccination Alès-la Prairie a enfin ouvert ses portes. Il devait le faire le 21 janvier dernier, tout le dispositif était prêt, mais le jour de mise en fonctionnement, pas de vaccins. Ils sont arrivés, il y a de quoi vacciner les personnes prioritaires (+75 ans et morbidité) à raison de 210 injections par jour. Des vaccinations assurées du lundi au vendredi par huit infirmiers et trois médecins. À la fin de la semaine, on pense atteindre les 1.000 Alésiens et grands Alèsiens vaccinés d'ici la fin de la semaine.

Il y a les malchanceux et les chanceux

Le centre de vaccination d'Alès-la-Prairie, qui se substitue au CH d'Alès (qui ne vaccine plus) travaille sur les listes déjà établies. Il s'est trouvé une centaine de personnes sans rendez-vous à tenter le coup ce lundi. Elles sont reparties bredouilles avec les consignes d'usage. La Prise de rendez-vous sur santé.fr et au 08 09 54 19 19.

Un véritable réseau de solidarité

210 vaccinations/Jour, le nombre de doses à injecter pourrait même augmenter de 25% début mars. Reste que que la moitié de ce public (+ de 75 ans) est en "rupture numérique", d'où une collaboration accrue avec tout les partenaires pour lui permettre d’accéder à la vaccination.

