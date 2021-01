"Le vaccin est le meilleur espoir que l'on ait" contre le Covid-19 pour le professeur brestois Eric Stindel

"Ça va se passer assez facilement", assure le professeur Eric Stindel, président de la commission médicale d'établissement du CHU de Brest. Après un début de vaccination de résidents d'Ehpad lundi près de Brest à Saint-Renan, la campagne s'élargit à 14 autres sites pilotes et aux soignants "de plus de 50 ans ou qui ont des comorbidités", des maladies qui les rendent vulnérables à une forme grave du Covid-19, dans ces établissements dans un premier temps.

Tous les soignants vaccinés

"Après cela va s'élargir à tous les soignants du public et du privé et à tous les professionnels de santé", détaille le médecin. _"_Sur Brest, on dispose d'un centre de vaccination au CHRU qui est en ordre de marche. Les professionnels de santé libéraux vont pouvoir s'inscrire et se faire vacciner dans les prochains jours. L'ARS (Agence régionale de santé) en a fait la demande hier matin et c'était opérationnel hier soir." Soit lundi soir.

La campagne va ensuite se déployer sur tout le Finistère, avec la mise en place d'autres centres de vaccination à Morlaix et Quimper. Et il y a de la demande : "Sur le CHU à Brest, ça représente 1.193 personnes, les soignants de plus de 50 ans. Les gens appellent régulièrement, que ce soit des professionnels de l'établissement ou hors établissement."

Et pour la logistique ? "On a tout ce qu'il faut : le fameux congélateur. Les professionnels passent commande "on a besoin de X doses de vaccins", la pharmacie décongèle et met les doses à disposition. Ça va se passer assez facilement."

La meilleure option contre la pandémie

"La procédure en soi n'est pas longue, mais elle est précédée d'un consentement et d'une consultation médicale", admet Eric Stindel. "C'est ça qui est long. Or beaucoup de pensionnaires des Ehpad ne peuvent pas donner leur consentement de manière éclairée et il faut donc trouver les référents. Je serai moi-même vacciné d'ici la fin de la semaine. C'est sans doute la meilleure option que l'on est contre cette pandémie."