Le vaccin Moderna va arriver chez les médecins généralistes et les pharmaciens des pays de Savoie

C'était un feu vert attendu. Le vaccin Moderna (de type ARN messager) sera disponible en pharmacie et chez les médecins généralistes, pour la plus grande satisfaction des professionnels des pays de Savoie.

Les centres de vaccination n’auront plus le monopole sur l’administration du vaccin Moderna à partir de ce jeudi. "Enfin !" s'exclame René-Pierre Labarrière qui préside l'ordre des médecins en Haute-Savoie. Il avait expérimenté l'utilisation de ce vaccin Moderna qui se conserve très bien dans des frigidaires. Les flacons de Moderna peuvent se conserver un mois après décongélation (contre cinq jours pour le Pfizer.

Selon les professionnels savoyards et haut-savoyards, les premiers flacons devraient arriver à partir de ce mercredi, puis les premières administrations se feront au mieux en toute fin de semaine, sinon la semaine prochaine.

L'autorisation de l'utiliser à grande échelle chez ce relais essentiel qu'est le médecin généraliste "va permettre de toucher une population plus méfiante vis-à-vis des vaccins. On aura toujours les doses d'Astra Zénéca qui reste un bon vaccin mais on va toucher d'autres populations comme les jeunes ou cette cible particulière de 50-55 ans qui ont eu leur première dose en Astra et qui doivent passer à de l'ARN en deuxième injection". Pour René-Pierre Labarrière, il ne fait aucun doute que la sortie de la crise sanitaire passe par la vaccination massive et beaucoup font confiance à leur généraliste. Le praticien tient à rassurer ceux qui auraient eu de l'Astra Zénéca en première dose, et passerait ensuite par ce Moderna de type ARN messager. "On en apprend tous les jours sur la Covid et la vaccination. Il apparaît que la combinaison des deux procédés peut être intéressante."

Comme tous les professionnels, le médecin de Haute-Savoie juge qu'il est urgent d'élargir la palette des lieux de vaccination. Ne pas les réserver aux vaccinodromes. "Il y a de la place pour tout le monde. On ne touche pas toujours le même public". D'autant que le PDG de Moderna indique lui-même qu'il faudrait une troisième dose de son vaccin pour les personnes à risque , dès la fin de l'été.

On va avoir je pense moins de réticence des gens pour la vaccination - Frédéric Lalegerie, président du syndicat des pharmaciens de Savoie

L'arrivée du Moderna est également une bonne nouvelle pour Frédéric Lalegerie, du président du syndicat des pharmaciens de Savoie, "l'Astra Zénéca étant réservé au plus de 55 ans, on commence à entrer dans des tranches d'âges de moins de 55 ans" pour la vaccination. Selon lui, ça va permettre de booster la campagne de vaccination : "si on arrive à avoir trois quatre flacons par semaine, je pense qu'on peut vacciner par pharmacie 15 ou 20 personnes par semaine. Dans un premier temps ça sera bien !"