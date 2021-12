Le vaccin Moderna sera le seul proposé aux adultes de plus de 30 ans dans le Cher

La règle est désormais claire dans les centres de vaccination du Cher. Les personnes de plus de 30 ans n'auront pas le choix : elles recevront du Moderna. Le vaccin Pfizer est réservé aux plus jeunes.

Du Pfizer ou du Moderna ? Dans les centres de vaccination du département du Cher, la question est tranchée. Les adultes de plus de 30 ans recevront uniquement du Moderna. Le Pfizer sera réservé aux personnes de moins de 30 ans. L'information a été transmise ce mardi dans un communiqué des communautés professionnelles territoriales de santé. "Le vaccin Moderna utilise la même technologie que le Pfizer. Ce vaccin a montré une efficacité similaire en termes de protection et ne présente pas de contre-indication différente de celles du vaccin Pfizer chez les plus de 30 ans", insistent les auteurs du communiqué de presse.

Dans le Cher, 89,2% des habitants en âge de se faire vacciner ont reçu les deux injections. Ils sont aussi plus de 65 000 à avoir la troisième dose, la fameuse dose de rappel qui doit permettre de renforcer la protection face au Covid.