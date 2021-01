Le vaccin seule solution pour sortir de la crise selon Claude Rols de l'ARS Gard/Lozère

Le CHU de Nîmes a ouvert ce mercredi 6 janvier son centre de vaccination, après la réception la veille en fin de journée des premières doses du vaccin Pfizer contre la Covid-19. Le CHU de Nîmes ouvre son centre de vaccination spécifiquement dédié aux professionnels de santé.

Le centre accueille tous les professionnels de l’établissement (médicaux, soignants, administratifs et techniques etc…) et les professionnels de santé libéraux du Gard (médecins libéraux, infirmiers libéraux, et autres professionnels de santé) de plus de 50 ans ou présentant une ou plusieurs comorbidités.

À la fin de cette première journée, près de 150 professionnels auront été vaccinés. Dès le 7 janvier, 250 à 300 vaccinations par jour seront réalisées par le centre de vaccination du CHU de Nîmes. Au cour de cette journée de jeudi, 7 Ehpad gardois et lozériens ouvriront le bal des vaccinations.

Claude Rols délégué de l'ARS Gard / Lozère invité du 7H50 Copier

Claude Rols, le délégué de l'ARS dans le Gard et en Lozère, lui même vacciné, était l'invité de France Bleu Gard Lozère matin ce jeudi.