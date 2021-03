Le vaccinodrome annoncé à Bordeaux devrait s'installer au Parc des Expositions

Il a bien pris soin de préciser que la décision n'était pas encore officielle. Pour autant, à l'occasion du conseil municipal de ce mardi, Pierre Hurmic a annoncé que le centre de vaccination géant qui doit ouvrir d'ici le 10 avril à Bordeaux serait installé dans le hall 1 du Parc des Expositions à Bordeaux-Lac. "Il faut une surface de 3000 mètres carrés, a affirmé Pierre Hurmic. Et il est nécessaire que l'accès soit le plus simple possible en termes de transports en commun et de parkings".

L'idée de l'ouverture d'un vaccinodrome ne fait pas l'uninimité. "Pourquoi ne discute-t-on pas du renforcement des moyens de santé, a affirmé Philippe Poutou, pour le groupe Bordeaux en Luttes, du recrutement de personnels de santé. On pourrait mettre en place des dispensaires municipaux dans les quartiers, en proximité, plutôt qu'un grand centre de vaccination alors qu'on nous dit qu'il ne faut pas regrouper les gens au même endroit. Ce n'est pas logique et ce n'est pas conséquent".

Le vaccinodrome bordelais doit permettre de procéder à 1000 vaccinations par jour, sept jours sept. Il sera ouvert de 8 heures du matin à 20 heures le soir.