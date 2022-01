Le vaccinodrome de l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul a rouvert ses portes

Quatre mois après avoir quitté l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul pour des locaux plus petits, le centre de vaccination de la ville est finalement de retour à l'hippodrome depuis ce lundi 10 janvier! En cause: une demande grandissante de RDV de vaccination. Alors que le nombre quotidien d'injections avait fortement diminué ces derniers mois, ce qui avait justifié le déplacement du centre dans les locaux de la Clinique du Croisée-Laroche puis au Pont des Arts, ce nombre est reparti fortement à la hausse ces derniers jours, jusqu'à 1500 par jours au Pont des Arts. Les lieux n'étant plus adaptés, la ville a donc décidé de réinstaller le centre de vaccination à l'hippodrome où jusqu'à 2500 personnes par jour pourront se faire vacciner, ce qui est en fait l'un des plus importants centres de vaccination du Nord-Pas-de-Calais.

Réinstallé à l'hippodrome, le centre de vaccination dispose de 18 box de vaccinations, dont un réservé aux enfants et un autre accessible aux personnes à mobilité réduite. Le centre mobilise chaque matin 40 soignants et bénévoles, et autant chaque après-midi. Le centre est ouvert 7 jours sur 7.

Un éternel recommencement?

Le retour du centre de vaccination à l'hippodrome pourrait sembler décourageant avec l'idée que la situation ne s'est finalement pas améliorée depuis l'automne dernier. C'est tout le contraire pour Laurent Delemere, le directeur de l'hôpital privé Le Bois et directeur du vaccinodrome de Marcq-en-Baroeul: "Au contraire, je pense que c'est une bonne nouvelle! Ca veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner, et ça veut dire qu'on va faire reculer le covid". Lui estime qu'il serait au contraire bien plus inquiétant de rester à 300 vaccinations par jour: "Comme on vaccine, le covid va reculer", estime-t-il.

Il y a 18 box de vaccination à l'hippodrome de Marcq-en-Baroeul © Radio France - Odile Senellart

Un optimisme partagé par Jean-François Claerbout, 74 ans, médecin généraliste à la retraite et qui a repris du service l'an dernier pour la vaccination. Aucun accablement de son côté non plus à reprendre ses quartiers à l'hippodrome : " Toutes les pandémies finissent par s'éteindre. Dans quels délais? Je n'en sais rien. Mais ça va finir par s'éteindre! En attendant, il faut s'armer, s'armer d'anticorps. Et on est là pour ça!"

Pas de centre de dépistage à proximité de l'hippodrome pour le moment

Dimanche, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé un plan de renforcement de la politique de tests de la France, avec notamment le déploiement de "plusieurs centaines" de centres de dépistages à proximité des centres de vaccination. Alors y en aura-t-il un justement à Marcq-en-Barœul? Le maire de la ville, Bernard Gérard, ne veut pas fermer totalement la porte pour l'avenir mais ça n'est pas envisagé pour le moment, il estime ne pas en avoir les moyens pour le moment et s'interroge aussi sur la pertinence d'organiser un dépistage sur l'hippodrome: "On pense que c'est peut-être un peu complexe de prendre le risque que des flux puissent se croiser entre des personnes qui viennent parce qu'elles pensent avoir le covid et d'autres qui viennent se protéger pour ne pas l'avoir."