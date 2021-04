Le vaccinodrome de la Sarthe sera au centre des expositions du Mans

Les nouvelles mesures de freinage de l’épidémie de Covid-19 déjà en place dans 19 départements français, s'appliquent désormais sur tout le territoire. Des nouvelles restrictions qui vont durer quatre semaines.

En Sarthe, le préfet va même plus loin. Des arrêtés ont été pris ce week-end pour interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, la diffusion de musique pour éviter les rassemblements et l'interdiction de faire des brocantes et des vides-greniers. Il y aura également un grand vaccinodrome à la fin du mois d'avril. Il sera en place au centre des expositions au Mans selon le directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe, Jean-Bernard Iché.

Jean-Bernard Iché, le directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe © Radio France - Christelle Caillot

Un vaccinodrome en Sarthe

Les livraisons de vaccins s'accélèrent en Sarthe comme un peu partout en France avec le doublement par exemple des lots de Pfizzer. Du coup, la préfecture et l'ARS s'organisent pour mettre en place un grand centre de vaccination. Il sera installé au centre des expositions du Mans en partenariat avec la ville et devrait ouvrir d'ici la fin du mois selon le directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe, Jean-Bernard Iché. il sera géré par les pompiers du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. tous les professionnels de santé qui souhaitent prêter main forte aux pompiers seront les bienvenus.

Au moins 1.000 personnes vaccinées chaque jour et le centre sera en place pendant six mois

Le centre sera ouvert sept jours sur sept. Pour le moment, il n'est pas encore possible de s'inscrire.En Sarthe, 80.000 personnes ont reçu au moins une injection depuis le début de la vaccination.

