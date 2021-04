Le vaccinodrome de Poitiers se met en place

Les rendez-vous pour se faire vacciner au parc des expositions de Poitiers dans le vaccinodrome sont ouvert depuis ce jeudi 15 avril. Les injections commenceront mardi 20 avril au matin. Les équipes du sdis, de la mairie, de l'agglomération Grand Poitiers, mais aussi de l'ARS et de la préfecture sont en train de tout installer. Il y aura à terme 15 lignes de vaccination, entre 50 et 60 personnels pour gérer le site et 2000 personnes vaccinées par jour. Pour débuter, il y aura six lignes et une trentaine d'agents pour vacciner 500 personnes.

Un effort de toutes les administrations

Le parc des expositions est prêté par Grand Poitiers, mais l'agglomération prête aussi des ordinateurs, du mobilier pour installer les 15 lignes de vaccination. De son côté, la mairie s'occupe de la signalétique et de la restauration des agents du lundi au vendredi. Le week-end, c'est le CHU qui s'en charge. Les deux collectivités mettent à disposition des personnels pour accueillir les habitants et pour répondre à leur question au sein d'une cellule téléphonique. Le département fourni aussi des agents d'accueil et la région finance le tout, notamment les charges.

Au quotidien, ce sont les pompiers qui commanderont le vaccinodrome avec un chef de centre et un adjoint. Le CHU s'occupe de toute la partie médicale, les équipements et les vaccins Pfizer, ceux qui seront distribués. Pour faire les vaccinations, ce sont des médecins, des infirmiers de tout le département qui seront à la manœuvre. Le vaccinodrome vient en complément des autres centres et de la vaccination par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers en médecine de ville.

Le centre de vaccination de grande ampleur de Poitiers sera ouvert de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. Le numéro de téléphone de la cellule d'écoute et d'information est le 05 49 52 35 11.

Un projet à Châtellerault

Un projet de parc de vaccination de grande ampleur est en réflexion pour Châtellerault, mais ça sera en fonction des besoins et des doses disponibles.