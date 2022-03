Le vaccinodrome de Rouen devrait fermer ses portes d'ici fin mars 2022

Il y a deux ans jour pour jour ce jeudi 17 mars 2022, commençait le premier confinement généralisé en France. Alors que les taux d'incidence repartent légèrement à la hausse en Normandie selon le dernier bilan transmis par l'Agence régionale de santé, Jean-Philippe Leroy, référent vaccination pour l'ARS Normandie, assure qu'il ne faut pas s'inquiéter. Concernant la vaccination, au vu de la faible demande, le Kindarena qui accueille le centre de vaccination du CHU de Rouen devrait fermer d'ici la fin du mois de mars 2022.

Un rebond, pas une 6e vague

"Néanmoins, il y a effectivement très clairement un rebond", précise le médecin, "avec un nombre de cas qui reste confortable ! Tous les jours, en moyenne quotidienne, on dépasse les 70.000 cas par jour et on sait que dans certaines modélisations, on pourrait attendre 140.000 cas par jour sur toute la France, ce qui est quand même des chiffres plus qu'importants, si on se réfère à ce qui s'est passé dans les mois précédents."

Nous ne sommes pas à l'aube d'une sixième vague, rassure Jean-Philippe Leroy : "Pour faire une nouvelle vague, il faudrait probablement redescendre déjà de la cinquième de manière plus importante que ce que l'on fait à l'heure actuelle, on est donc plutôt dans la continuation de la cinquième vague, avec un rebond qui s'explique bien par le retrait des masques, par la levée des différentes mesures barrières."

Il fallait tout de même lever les restrictions

Aux yeux du médecin, ça ne paraissait pas déraisonnable de lever les restrictions anti-Covid-19 : "C'est raisonnable de le faire à un moment où on sait que l'épidémie est en train de faiblir. On le voit puisqu'il y a quand même eu un passage de 500.000 cas quotidiens à 70 000. Il faut profiter de ce moment, ça, c'est certain ! Mais malheureusement, ça s'accompagne d'une petite remontée de ce type !"

En deux ans de pandémie, on a eu droit à plusieurs variants plus ou moins contagieux. Un sous-variant d'omicron est apparu il y a quelques semaines et on risque d'en avoir encore, confirme le médecin : "Omicron a cette caractéristique d'être beaucoup plus transmissible, mais en même temps, peut-être, de donner moins d'hospitalisations et moins de gravité en termes d'hospitalisation et de réanimation, mais avec encore une mortalité qu'il faut prendre en considération puisque on a autour de 150 personnes qui meurent tous les jours du Covid-19 actuellement."

Vivre avec le virus

Ce qu'il faut qu'on intègre, rappelle Jean-Philippe Leroy, c'est qu'on va continuer à vivre avec le virus encore un petit moment : "C'est-à-dire qu'on ne va pas tout de suite approcher les zéro cas de contamination par jour, ça, ce n'est pas pour tout de suite. Et le risque d'avoir un virus saisonnier devient de plus en plus évidemment important."

Dans les hôpitaux, la pression se relâche, reconnaît le médecin : "On souffle un peu, c'est-à-dire que le nombre d'hospitalisations commence à diminuer. Même s'il reste quand même beaucoup de personnes qui sont hospitalisées avec le Covid !"

Le vaccinodrome bientôt fermé

Côté vaccination, il y a moins de demandes, concède Jean-Philippe Leroy : "On est à peu près 10 fois moins de demandes et on vaccine à peu près dix fois moins qu'au mois de décembre. Donc oui, le rythme a beaucoup baissé, on va réadapter l'offre à cette demande. Et donc, il y a déjà des centres qui ont fermé. Il y aura donc encore des centres qui vont fermer. Aujourd'hui, la ville est en capacité de vacciner beaucoup plus que ce qu'elle fait actuellement. Et donc, il n'y a pas de raison de garder les grandes structures qui tournent un peu à vide. Et donc, il y aura une fermeture des centres progressive et qui va effectivement éventuellement être dictée en fonction, justement, des remontées ou pas d'un nouveau variant."

Le Kindarena accueille au 17 mars 2022 moins de 100 personnes chaque jour, contre 1.000 à 2.000 au plus fort de la vaccination : "Il fermera probablement à la fin du mois", évoque Jean-Philippe Leroy