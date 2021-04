Coronavirus : le vaccinodrome de Toulouse appelle les étudiants en renfort et propose des emplois

"Les étudiants sont appelés en renfort au Grand Centre de Vaccination de Toulouse", indique le CHU de Toulouse, ce vendredi 2 avril, dans un communiqué. Le vaccinodrome installé dans le hall 8 de l'ancien Parc des expositions, sur l'île du Ramier, doit ouvrir 7 jours sur 7 à partir du mercredi 7 avril prochain.

"Une campagne de recrutement est aujourd’hui lancée auprès des étudiants (en santé et autres formations)" indique le CHU, qui recherche plusieurs types de profils. Ils seront "encadrés et formés par les professionnels du CHU de Toulouse, (...) [et] travailleront de concert avec l’ensemble des acteurs impliqués, tant au niveau de la vaccination que de l’accueil et suivi sur site des patients".

Pour des missions de vaccination (formation et encadrement par un médecin)

Étudiants de 1er, 2e et 3e cycle en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique (sous condition de validation de certains stages/formations)

Étudiants en soins infirmiers (qui ont validé leur 1re année et suivi les enseignements théoricopratiques sur la vaccination)

Pour des missions d’accueil, d’orientation, d’enregistrement et remise du certificat de vaccination

Étudiants toutes formations de l’enseignement supérieur

Pour que ces emplois citoyens rémunérés au forfait heure (selon les profils) soient compatibles avec les études des étudiants, des vacations de 6 heures par jour sont notamment proposées sur les créneaux suivants : 8h-14h et 14h-20h.

Pour se renseigner et postuler en ligne : www.chu-toulouse.fr

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix