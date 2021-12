Le vaccinodrome du Carré d'or s'agrandit

A Perpignan, le vaccinodrome reste au centre commercial du Carré d'or mais il s'agrandit et pourra administrer jusqu'à 1200 doses par jour.

Le vaccinodrome du Carré d'or change de locaux. A partir du lundi 13 décembre, il aura une plus grande capacité d'accueil. Il restera toujours au cœur du centre commercial du Carré d'or mais va s'installer dans des locaux plus vastes. Il avait déménagé une première fois du parc des expositions au carré d'or quand la demande était moins forte. Cette fois, avec la troisième dose, il doit de nouveau offrir une plus grande capacité d'accueil.

Ce vaccinodrome pourra administrer 700 à 1200 doses par jour dans des locaux de près de 1500 m².

L'accueil des personnes reste inchangé : tous les jours de 9 h 30 à 17 h 30, sauf le dimanche et les jours fériés.

Pour rappel, la vaccination est ouverte à tous à partir de 12 ans, et dès le 15 décembre elle s’ouvre également aux enfants de 5 à 11 ans. Pour prendre rendez-vous : doctolib.fr.