Le vaccinodrome du Zénith d'Amiens est officiellement ouvert

Des semaines d'attente mais le vaccinodrome du Zénith d'Amiens est maintenant ouvert ! Inauguré par les élus, le vaccinodrome a ouvert ses portes ce mercredi 19 mai. Pas de concert mais cinq zones d'enregistrement vous attendent à l'entrée de la salle de spectacles, avec une dizaine de boxes de vaccination près des gradins pour recevoir des doses, essentiellement du laboratoire Pfizer (pour une petite partie de doses du laboratoire Moderna).

Mis à disposition par Amiens Métropole, le Zénith est utilisé par les pompiers de la Somme, mobilisés pour vacciner les candidats. Ouvert en principe tous les jours de 10h à 18h, le vaccinodrome commence sur un rythme de 1 000 injections par jour : 756 créneaux réservés exactement pour ce mercredi 19 mai. Les créneaux sont complets mais vous pouvez tenter votre chance pour un rendez-vous dés ce jeudi 20 mai.

Un rythme supportable, pas de risques de pénuries de doses !

1 000 vaccinations par jour, un rythme tenable selon Hélène Taillandier, la directrice départementale de l’Agence Régionale de Santé dans la Somme. Le vaccinodrome sera quand même adapté avec le centre modulaire des pompiers du SDIS 80. Pas de risques de pénuries de doses à ce jour.

Le vaccinodrome du Zénith d'Amiens permet en tout cas de soulager les 18 centres de vaccination de la Somme face à l'augmentation du nombre de doses. La dynamique est bonne : avec 1 millions de doses acheminées dans les centres de vaccination des Hauts-de-France pour le mois de mai. Plus de doses encore pour le mois de juin avec 1 millions et 900 000 injections dans notre région.

Le rythme vaccination s’accélère concrètement : on a dépassé les 2,5 millions d'injections pendant le pont de l'Ascension, entre le jeudi 13 et le dimanche 16 mai. Le Zénith d'Amiens accueille désormais le 3e plus grand vaccinodrome des Hauts-de-France, derrière le Zénith de Lille et le vaccinodrome de Liévin, dans le Pas-de-Calais.

Pour prendre rendez-vous, ça se passe sur la plate-forme Doctolib ou sur la plateforme d'appel 03 64 46 17 90, de 9 heures à 17 heures.