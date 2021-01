Le variant britannique du virus est "une menace de perte de contrôle de l'épidémie", selon un épidémiologiste

Invité de France Bleu Paris, l'épidémiologiste et spécialiste en santé publique, Martin Blachier revient sur ce que l'on sait de ces nouveaux variants qui sont scrutés de près par les autorités car plus contagieux. Pour l'instant, seulement 22 cas du variant britannique ont été détectés en France ."Si ce variant prend plus de place en France, on aurait une épidémie qui repartirait à cause de de ce variant, c'est la peur mais on ne sait pas à quel rythme ça va se réaliser".

Le variant britannique est-il plus contagieux pour les jeunes de moins de 20 ans ?

"Les données sont très préliminaires, et la plupart des Anglais qui se sont penchés sur ces études disent plutôt non", répond Martin Blachier. Ce variant a fait flamber les contaminations en Angleterre qui a dû fermer ses écoles et reconfiner le pays totalement jusqu'à mi-février.

Le variant sud-africain peut-il rendre les vaccins moins efficaces ?

"Des rumeurs" selon Martin Blachier. "Beaucoup de suppositions, aucune donnée pour l'instant". A ce jour, un cas a été confirmé en France dans le Haut-Rhin.

Faut-il reconfiner pour retarder l'expansion des variants ?

"L'épidémie ne sera pas gérée différemment du fait de ce variant. Ce variant nous met une menace de perte de contrôle. Donc on s'attend potentiellement à perdre le contrôle et devoir reconfiner. Mais ce n'est pas en fonction de la prévalence du variant qu'on n'a pas réussi à déterminer qu'on se mettre à confiner ou pas." Pour pouvoir repérer ce variant, il faut procéder à un séquençage du génome du virus à chaque test PCR, ce qui n'est pas fait actuellement.

"Le confinement est une décision tellement difficile à prendre que vous ne pouvez la prendre qu'en cas de perte de contrôle de l'épidémie". Reste à savoir quels sont les seuils critiques qui nous conduiront à parler de perte de contrôle.