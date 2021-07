Le variant Delta de la COVID-19 circule de plus en plus en Charente

Le taux d'incidence des personnes contaminées par le virus de la COVID-19 a doublé en moins d'une semaine. Il était de 38 pour 100 000 personnes il y a quelques jours. Il est aujourd'hui de 72 pour 100 000. Le variant Delta est maintenant présent dans 85% des tests positifs effectués. Il touche essentiellement de très jeunes patients. Très peu sont aujourd'hui hospitalisés. Cette situation va nécessiter de passer à la vitesse supérieure pour les vaccinations, afin d'atteindre 85 à 95% de la population charentaise d'ici la fin du mois d'août. A ce jour, les Charentais âgés de 75 ans et plus sont vaccinés complètement à 85% (contre 83,7% en moyenne en Nouvelle Aquitaine). Les 65-74 sont encore plus nombreux : 87,5%. C'est en-dessous de 50 ans que les chiffres sont moins bons pour la vaccination : 42,9% pour les 40-49 ans, et 27,9% pour les 18-39 ans.

obligation vaccinale en priorité pour les professionnels de santé

Les autorités rappellent l'obligation vaccinale des soignants, et de tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles. Aux termes de la loi votée dans la nuit de jeudi à vendredi, les professionnels de santé seront sanctionnés s'ils refusent d'être vaccinés. C'est pour cette raison que la moitié des doses disponibles dans le département de la Charente sera "sanctuarisée" pour les personnels soignants, à partir de la deuxième semaine d'août. Six mille doses complémentaires doivent arriver en Charente la semaine prochaine. La vaccination, à titre expérimental, avec le vaccin Pfizer, pourra être étendue à six pharmacies en Charente : à Cognac, dans un premier temps, puis Soyaux, Chalais, Dignac, Chasseneuil-sur-Bonnieure, et Rouillac. Il faut d'ores et déjà se préparer au pass sanitaire obligatoire à partir du mois d'août. Des dérogations sont possibles pour les mariages. Des plans de contrôles "visibles, massifs et incitatifs" sont en cours d'élaboration pour des grandes manifestations fin août - début septembre, au premier rang desquelles le Festival du Film Francophone et le Circuit des Remparts.