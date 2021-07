Le variant delta du Covid-19 est arrivé en Drôme-Ardèche

C'est la grosse inquiétude du moment : le variant delta du Covid-19 qui pourrait gâcher notre été. Il progresse partout en France et s'installe peu à peu dans l'Hexagone. La Drôme et l'Ardèche ne font pas exception : les premiers cas ont été repérés. Selon les autorités sanitaires, deux suspicions de contaminations par le variant Delta ont été recensées dans la Drôme, et aucune en Ardèche.

La mutation L452R suivie de près

Mais ces chiffres officiels, les derniers disponibles, datent de la semaine du 14 au 20 juin. Depuis, la situation semble s'être dégradée, et on peut le voir dans les laboratoires des deux départements. Ils analysent tous les tests PCR positifs à la recherche de mutations et donc de variants. Une mutation en particulier est scrutée en ce moment : la L452R, souvent synonyme du variant delta. "Elle est présente dans 20 à 30% des tests PCR que nous analysons, explique Kévin Perret-Galix, biologiste chez Unibio qui regroupe dix laboratoires en Drôme-Ardèche. Il y a une augmentation de cette mutation et donc potentiellement du variant delta. Ce variant semble être sur le territoire avec une circulation au sein de la population autochtone chez les gens qui n'ont pas voyagés."

Il faut malgré tout relativiser la progression de ce variant qui reste très peu présent, tout simplement parce que le Covid-19 a énormément reculé ces dernières semaines. En Ardèche, le taux d'incidence est de 6 cas pour 100 000 habitants. Il est de 11 cas pour 100 000 habitants dans la Drôme. Autre élément rassurant : aucun foyer de contamination par le variant delta n'a été repéré en Drôme-Ardèche, il n'y a pas de cas groupés qui pousseraient l'Agence régionale de santé à prendre des mesures, comme des opérations de dépistages et de vaccinations d'urgence. Les contaminations en Drôme-Ardèche restent isolées, l'ARS applique donc le protocole classique : prévenir les cas contacts et les encourager à se mettre en quarantaine.