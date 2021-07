Le variant delta du Covid-19 est devenu majoritaire dans la Drôme

Les courbes s'inversent depuis plusieurs jours en France : le nombre de cas de Covid-19 augmente de nouveau. C'est à cause du variant delta qui progresse très rapidement un peu partout sur le territoire, et notamment dans la Drôme. Une mutation du virus, souvent synonyme de ce variant, est repérée de plus en plus souvent dans les tests Covid qui sont tous analysés. Elle est désormais présente dans plus de 60% des tests dans la Drôme, contre environ 10% un mois plus tôt. Le variant delta est donc très certainement devenu majoritaire dans la Drôme en quelques semaines seulement.

Malgré cette progression fulgurante, la situation sanitaire ne se dégrade pas dans le département, le taux d'incidence est toujours très bas : 10 cas pour 100 000 habitants pour la semaine du 28 juin, stable par rapport à la semaine précédente. Mais le virus progresse de nouveau chez les 20-29 ans, le taux d'incidence est passé en une semaine de 17 à 31 pour cette classe d'âge.

Du côté de l'Ardèche, il est plus difficile de mesurer la circulation du variant Delta. Il a bien été repéré mais le nombre de cas de Covid-19 est trop faible pour en tirer la moindre conclusion.