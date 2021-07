Le variant Delta est en Corse, ARS et professionnels de santé tirent la sonnette d’alarme de la vaccination

C’était un évènement que les autorités craignaient, c’est désormais officiel. Le variant Delta du COVID, environ 60% plus contagieux que le variant anglais, s’implante en Corse. Au moins neuf cas ont été détectés dans l’île a indiqué l’ARS ce jeudi matin lors d’une conférence de presse.

La dynamique de contamination devrait d'ailleurs se poursuivre selon les autorités, puisque la circulation virale du Delta se fait désormais sur l’île, et la dynamique va se poursuivre. « On va avoir une évolution exponentielle du Delta en Corse, c’est écrit » commente Marie-Hélène Lecenne, la directrice régionale de l’ARS.

« Au départ, nous avions des cas importés et nous étions parvenus à maîtriser les chaines de diffusion. Aujourd’hui, nous avons identifié des personnes positives au Delta après un séjour en Corse, cela veut dire que le virus circule dans l’île. Lorsqu’on regarde ce qu’il se passe dans d’autres pays européens, nous sommes sur la même dynamique de progression rapide du variant. »

Une 4ème vague est-elle possible dans l’île dès cet été ? « Oui une 4ème vague est certaine» répond la directrice de l’ARS. « _Désormais, c’est l’intensité de la vague qui est en question, d’où notre mobilisation pour la vaccination_. Si on se vaccine aujourd’hui, dans cinq semaines on a le schéma vaccinal complet ».

Une vaccination qui n’attend pas

Afin d'éviter de nouveaux problèmes dans les hôpitaux, mais aussi « des mesures de restrictions dès cet été », l'ARS et les professionnels de santé appellent à se vacciner immédiatement.

Un tiers des plus de 75 ans n'a pas reçu de dose et une majorité de jeunes, principale catégorie contaminée aujourd'hui, ne se presse pas dans les centres de vaccination. Pourtant, les corses ne doivent pas attendre estime le Dr Jean Canarelli, président du conseil de l'ordre des médecins de Corse-du-Sud.

« Nous avons la chance d’avoir un vaccin efficace, de qualité, développé en un temps record, et pourtant on se retrouve à faire les délicats en disant que l’on veut attendre septembre ou octobre, non ! _Aujourd’hui l’épidémie repart et le variant est là_. Avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer au niveau sanitaire, économique, psychiatrique mais aussi éducatif. Nous avons des enjeux colossaux, avec une solution qui peut permettre de régler rapidement les problèmes, et cette solution c’est le vaccin. Nous avons des moyens, nous avons des doses disponibles, c’est maintenant qu’il faut y aller ! Si on se vaccine aujourd’hui, dans cinq semaine la protection sera très efficace, et dans trois semaine elle sera déjà au 3/4. Si on y va pas, c’est qu’on veut tomber malade, ou alors, qu’on veut poser un problème de santé publique… »