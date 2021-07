Le variant Delta progresse très vite en Occitanie, l’ARS appelle la population à se faire vacciner

L’Agence Régionale de Santé lance un appel de détresse face à la progression très rapide du virus Delta sur la région Occitanie . « La situation continue à se dégrader rapidement dans l’ensemble des départements d’Occitanie. Le taux d’incidence a triplé en une semaine : il dépasse maintenant 200 en moyenne régionale et les hospitalisations repartent désormais à la hausse. »

Le virus circule sur les événements festifs

Le variant delta s'est propagé dans toute la région, et est désormais dominant. « Chacun de nous doit prendre ses responsabilités en respectant les gestes barrières, portant un masque lorsque cela est obligatoire ou recommandé, en se faisant tester en cas de doute ou de symptômes, en respectant l’isolement strict en cas de contamination » met en garde l'ARS.

L’Agence Régionale de Santé rappelle que « les contaminations se produisent majoritairement lors d’évènements festifs. »

Quatre fois le seuil d’alerte

Indicateurs de suivi de l'épidémie, "le taux d’incidence a augmenté de manière très significative en Occitanie ces 7 derniers jours, passant de 74 pour 100 000 habitants à 228 pour 100 000 habitants en moyenne régionale, c’est-à-dire plus de 4 fois le seuil d’alerte".

Les populations les plus jeunes sont les premières touchées par l'épidémie, informe l'ARS. Le taux d'incidence chez les jeunes est actuellement de 651 pour 100 000, soit _"une augmentation de 168 % en une semaine et un niveau équivalent à 13 fois le seuil d’alerte". Les classes d'âge plus élevées sont dorénavant fortement impactées, avec une hausse "_supérieure à 200% en une semaine pour la population âgée de plus de 65 ans".

Les hospitalisations ont triplé

"Les flux de nouvelles hospitalisations ont été multipliés par 3 en 15 jours, tant pour les hospitalisations conventionnelles (90 par semaine contre 30 par semaine il y a 15 jours) et pour les soins réanimatoires (30 par semaine contre moins de 10 par semaine il y a 15 jours)" conclut le communiqué de l’AR