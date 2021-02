Le variant du virus n’est pas plus contagieux chez les enfants selon une infectiologue au CHU de Toulouse

Les variants du Coronavirus progressent, sont-ils plus contagieux, plus dangereux chez les enfants. Le docteur Muriel Alvarez, infectiologue au CHU de Toulouse répond aux question que l’on se pose sur ce variant britannique qui représente fin Janvier 14% des cas de Coronavirus.

France Bleu Occitanie : Les médecins de l’Education Nationale réclament la fermeture de tous les établissements scolaires pendant un mois pour éviter un troisième confinement. Ils ont raison de la réclamer ?

Ils font référence à la propagation du virus et de son variant. La propagation du virus et du variant est partout, pas spécifiquement dans les écoles. Je crois à l’importance des écoles et de la présence des élèves dans les écoles.

Ce variant britannique, il ne touche pas plus les enfants, il n’est pas plus contagieux chez les enfants ?

Il n’est pas plus contagieux chez les enfants. Les enfants ne sont que le reflet de sa propagation. Si le virus de propage beaucoup, on a à ce moment-là des enfants qui sont atteints. Si le virus se propage peu, peu d’enfants sont atteints. On le rappelle chez les enfants, c’est une maladie qui est totalement bénigne.

Est-ce que le variant dans notre région est entrain de remplacer le virus initial ?

Le variant britannique va très probablement remplacer le virus initial partout. Parce que, c’est une loi de l’infectiologie. A partir du moment où un virus mute, il remplace le sauvage, parce qu’il est plus adapté.

Ce variant est-il plus virulent que le virus initial ?

La transmission du variant est la même que le virus initial, cela se transmet par gouttelettes. La manière de s’en protéger est exactement la même. Mais c’est un virus, une fois que vous êtes atteint, dont la multiplication est un plus rapide que le virus initial chinois. Pour autant, il donne la même maladie et il y a la même proportion de cas graves, et il n’est pas plus mortel.

Vous avez désormais plus de recul, est ce que le vaccin Pfizer est efficace contre ce variant britannique ?

Contre le variant britannique, les vaccins ARN messager, le Pfizer ou le Moderna , sont efficaces. Pas des 95% qu’il a pour le virus initial, mais il est efficace.

Au CHU de Toulouse, quel est le pourcentage des variants dans tous les cas de Covid ?

Début Janvier, il y avait 3% de variants. Fin Janvier, cela va être de l’ordre de 14%. On voit qu’il y a donc une augmentation de ce pourcentage du variant sur l’ensemble de la population virale.