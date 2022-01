Le variant Omicron fait craindre une saturation à l'hôpital en Charente

En Charente, le taux d'incidence (c'est-à-dire le nombre de cas positifs sur 100 000 habitants) n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la crise sanitaire : 708 cas positifs pour 100 000 habitants, ça a doublé en seulement une semaine ! Plus grave encore, la saturation du centre hospitalier d'Angoulême pourrait être la conséquence la plus visible du pic de contaminations qu'on attend autour du 20 janvier. C'est ce qu'a indiqué, jeudi après-midi, la Préfète de la Charente, entourée de la directrice adjointe de l'ARS, de l'inspection académique et de la CPAM.

Vers une saturation des hospitalisations ?

80% des cas positifs sont porteurs du variant Omicron, même si 20% de variant Delta embolisent déjà une partie des hospitalisations, puisque le Delta est moins contagieux mais plus dangereux de le Omicron. Aujourd'hui, 18 lits de réanimation sont à disposition : 13 sont occupés, dont 7 malades du coronavirus. Les autorités soulignent l'importance de la vaccination et du rappel, pour enrayer cette saturation hospitalière. Aujourd'hui, sur 307 000 Charentais de plus de 12 ans, éligibles à la vaccination, un peu plus de 22 000 n'ont toujours pas reçu la première dose de vaccin !

La Préfète de la Charente, Magali Debatte, appelle à la vaccination la plus large possible Copier