Le variant Omicron peut-il menacer les fêtes de noël ?

Le Covid peut il menacer les fêtes de noël ? C'est la question que vous êtes nombreux à vous poser à 3 semaines des festivités alors que la 5e vague est en train de sévir et que les premiers cas du variant Omicron sont révélés en France en région parisienne et dans le Haut rhin.

Incertitude notamment pour tous ceux qui préparent des voyages pour visiter leurs proches, sans parler des voyageurs qui partent au delà des frontières françaises au moment où certains pays referment leurs frontières.

"On en a marre, toute la journée c'est: Covid, Covid, Covid !! à Noël on sera 15 et on fera la fête' - Jacqueline au marché de Noël de Marseille.