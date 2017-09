Le Vaucluse toujours bon dernier en région Provence Alpes Côte d'Azur pour son taux de vaccination

Dans le département moins d'une personne sur deux de 65 ans et plus a été vaccinée ou plus généralement est à jour de ses vaccins

L’an dernier si le taux de vaccination de la grippe est remonté en France, dans le département du Vaucluse il a baissé. Certes les Français sont de plus en plus méfiants vis à vis des vaccins : d'après une enquête publiée en octobre 2016, seules 69% des personnes interrogées disent faire confiance à la vaccination, proportion la plus basse depuis 2012.

Les opposants à la vaccination obligatoire ont manifesté samedi devant le ministère de la santé Copier

Mais une nouvelle polémique a fait son apparition depuis que la Ministre de la Santé Agnès Buzyn qui fait de la vaccination une de ses priorités a présenté un projet de loi pour rendre au premier janvier obligatoire 11 vaccins pour tous les enfants de moins de deux ans.

La mission de Santé Publique du Vaucluse multiplie les actions auprés de la population Copier

Une réponse à la recrudescence de maladies comme la rougeole. La ministre qui souligne que dix décès dus à la rougeole ont été observés entre 2008 et 2016.

Le site du ministère de la santé - Ministère de la santé

Le site internet du ministère de la santé n'élude en tout cas aucune des interrogations ou même critiques qui sont celles des opposants aux vaccins : http://vaccination\-info\-service.fr