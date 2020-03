Le Ver Obama, "ogre des jardins" s'attaque à l'Yonne

Le "Ver Obama Nungara", qui dévore nos lombrics européens et menace nos jardins est présent dans 72 départements dont l'Yonne. Pour contrôler l'invasion, les scientifiques du Muséum National d'Histoire Naturelle vous demande de les signaler sur internet.

Le ver Obama mesure entre cinq et dix centimètres.

On l'appelle l'"Ogre des jardins", le ver "Obama Nungara" est un ver plat originaire d'Argentine, qui dévore nos lombrics européens. Déjà présent dans 72 départements dont l'Yonne, il se répend très vite. Pour lutter contre cette invasion qui peut durablement perturber l'écosystème de nos jardins, les scientifiques ont besoin de votre aide : si vous en repérez dans votre jardin il faut impérativement les signaler.

Le ver Obama se reproduit très vite, à raison de 1000 ver par jour et par hectare. - Pierre Grois

Pour l'instant on compte seulement cinq signalements dans l'Yonne : deux à Sens, un à Auxerre un à Perrigny et un dernier à Saint-Georges-sur-Baulche, ce qui place l'Yonne dans les départements faiblement atteints en France. C'est trop peu pour les scientifiques qui ont bien conscience qu'il y en a certainement dans beaucoup plus d'endroit.

La terreur des jardiniers

D'une longueur de cinq à dix centimètres, il peut être orange à noir, on le reconnait notamment parce qu'il est plat. Animal nocturne on le repère principalement la nuit, en journée on peut également le retrouver sous des pierres.

Cet animal nocturne se nourrit de tous les insectes terrestres du jardin (lombrics). Il se reproduit très vite, à raison de 1000 vers par hectare et par jour. Un orgre qui perturbe durablement l'écosystème de nos jardins. Aucun traitement biocide ni aucun répulsif naturel ou chimique ne peuvent en venir à bout et ils n'ont pas de prédateurs connus en Europe.

Que faire si je trouve un Ver Obama ou Plathelminthe ?

Si vous avez trouvé un Plathelminthe invasif terrestre, que pouvez-vous faire pour aider la recherche ? D'abord, bien vérifier que c'est un Plathelminthe invasif terrestre : comparer avec les photos des espèces sur ce site.

Il est important de signaler si se ver plat se trouve dans votre jardin. - Pierre Gros

Attention, il y a une dizaine d'espèces qui ne se ressemblent pas beaucoup. Généralement, un Plathelminthe terrestre est allongé, plat, d'aspect lisse, un peu gluant. Pas de pattes, pas d'anneaux, pas d'yeux visibles, pas de bouche visible. Il ne bouge pas vite.

Les confusions sont possibles avec ces animaux, mais aucun n'est plat comme un Plathelminthe:

des limaces (les limaces ont des cornes, et elles ne sont pas plates)

des vers de terre (les vers de terre ont des anneaux)

des chenilles (les chenilles ont des pattes)

des sangsues (c'est rare! et les sangsues sont aquatiques et ont des ventouses)

des iules (les iules ont des dizaines de petites pattes)

des orvets (les orvets sont grands, ils ont des yeux, une bouche, des écailles, et ils bougent vite)

Ensuite, noter l'endroit (votre jardin? ailleurs? dans la terre? sous un pot de fleurs ? ) Faire des photos de près - un bon smartphone vous fera une photo tout à fait convenable. Pensez à placer un objet pour montrer les dimensions : un mètre-ruban, du papier quadrillé, ou une pièce de monnaie. Pensez aussi à la lumière - votre photo sera meilleure si l'animal est bien éclairé. Un "truc": souvent, votre appareil fera une meilleure photo si le ver est sur fond sombre (mais bien éclairé).

Le signalement se fait sur le site du Muséum National d'Histoire Naturelle (cliquez ici).