Le village de Faucon près de Vaison-la-Romaine retrouve un médecin après deux ans d'absence

Plus de deux ans que Faucon n’avait pas de médecin. C’est chose faite depuis un mois. Le petit village de 445 habitants à côté de Vaison-la-Romaine accueille depuis le mois de décembre le Docteur Alain Garanx, qui exerçait jusque-là à Lille.

"J'ai senti que j'étais attendu, j'ai déjà beaucoup de patients pour une création" - Dr Alain Garanx

Le dr Alain Garanx est arrivé il y a un mois dans ce village de 445 habitants. Il exerçait depuis 25 ans à Lille et avait envie de terminer sa carrière dans le Vaucluse. "J'ai eu un magnifique accueil par la mairie, qui m'a confié ce cabinet. J'ai senti que j'étais attendu, j'ai déjà beaucoup de patients pour une création". Il vient d’intégrer le pôle de santé de la commune pour le plus grand soulagement de l’équipe municipale et de ses habitants.

Des panneaux un peu partout dans le village annoncent l’arrivée d’un nouveau médecin au pôle de santé. La maire de Faucon, Corinne Gonny, exprime son soulagement. "Il était un peu attendu comme le messie. Je n'ai que des bons retours sur le dr Garanx, il est sympathique, à l'écoute, il fait aussi des visites à domicile ce qui est assez rare aujourd'hui."

Dès qu’elle a su que le nouveau médecin était arrivé, Marjorie a pris rendez-vous. Cette habitante de Faucon allait consulter à Mirabel-aux-Baronnies avant. "Avoir quelqu'un de disponible et à proximité, c'est vraiment précieux. Surtout pour les personnes âgées du village, en plus il est spécialisé en gériatrie".

Un pôle de santé avec infirmières, dentiste, kinés, ostéo

Le nouveau médecin vient compléter une équipe de professionnels de santé au pôle médical de Faucon (kinés, dentiste, infirmières, ostéo, etc..) Coralie Noireau s’y est installée comme kiné il y a deux ans et ne manque pas de patients. "Ici, on draine des patients de tous les villages autour, ça permet de mailler le territoire autour de Faucon".

L’ostéopathe Sandra Marnet est convaincue de l’importance d’un pôle de santé comme celui de Faucon : "Je me suis installée ici il y a deux ans et demi, j'étais convaincue par ce projet de pôle médical. L'arrivée du médecin, vient compléter l'offre de soins et augmente aussi la notoriété. "

