Le village de la Tour-d'Aigues dans le Sud Luberon ouvre son centre de vaccination

Dés 14 h, ce lundi après-midi commenceront a être vaccinés les professionnels de santé de plus de 50 ans du village et des environs mais aussi les aides à domicile, les sapeurs-pompiers de plus de 50 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans.