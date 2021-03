Le village de Loupian se retrouve sans médecin du jour au lendemain

La nouvelle a pris tout le monde de court, élus comme patients. Le village de Loupian, sur les bords de l'Etang de Thau, n'a plus de médecin depuis le vendredi 26 février. Fermeture quasi sans préavis. La praticienne installée là depuis quatre ans suspend son activité pour raison médicale et n'en a informé ses patients qu'au dernier moment.

"C'est bien embêtant, soupire Michèle 71 ans. Pour le moment je ne suis pas malade... ça va. Mais il va falloir trouver un autre médecin et je sais pas comment on va faire parce qu'ils sont tous saturés. Ils ne nous acceptent pas". Même inquiétude pour Géraldine, qui elle n'a pas le permis de conduire: "un médecin à Loupian, c'était la facilité".

Cabinets saturés

En attendant, c'est le pharmacien du village Fabien Triaire qui gère les dossiers médicaux. "Ça n'arrête pas, les patients ne nous parlent que de ça et les demandes s'accumulent. On essaie de gérer les dossier au cas par cas, mais c'est vrai que les médecins des alentours, à Mèze ou Bouzigues, sont déjà saturés ce qui nous complique la tâche." L'inquiétude pour lui c'est aussi de voir l'activité décliner. Il a aujourd'hui une centaine de clients quotidiens. "Ce cabinet était notre principal prescripteur. Il est évident que sa fermeture, à la longue, peut avoir des conséquences".

"Conserver une vie au village"

Le cabinet existait depuis plus de 30 ans. Pas question de le voir disparaitre : le maire Alain Vidal s'est donné pour objectif de trouver un remplaçant au plus vite. "Ici, village de 2.200 habitants, la patientèle existe. Ce que je crains c'est qu'il y ait une réaction en chaîne, qu'après le cabinet ce soit la pharmacie qui ferme. Un cabinet médical c'est un peu comme un service public. Il y a quelques années on s'est battu pour un distributeur de billets. Là c'est le même but : conserver une vie au village."

"Un cabinet médical c'est un peu comme un service public." Alain Vidal, maire de Loupian Copier

Alain Vidal a écrit aux syndicats de médecins, aux politiques de sa connaissance pour alerter de la situation. Il a même proposé à un proche, médecin dans le Jura, de venir s'installer au soleil.