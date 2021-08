"Tous vaccinés ?" : le virologue stéphanois Bruno Pozzetto répond aux craintes liées au vaccin

Le vaccin à ARN Messager contre le Covid ne peut pas avoir d'effet sur note organisme à long terme et altérer notre réalité biologique explique sur France Bleu le chef du service agents infectieux et hygiène au CHU de Saint-Etienne.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Débattre de la vaccination comme on le fait ce matin sur France Bleu, vous l'acceptez ?

Bruno Pozzetto, virologue et chef du service agents infectieux et hygiène au CHU de Saint-Etienne : "Oui, on n'a pas le choix. Et puis, c'est tout à fait légitime d'être en démocratie avec la possibilité de pouvoir débattre. Il faut débattre de ces sujets et essayer d'éclairer au mieux nos concitoyens pour pouvoir les laisser prendre des décisions qui soient les plus responsables possibles."

C'est compliqué, notamment avec la diffusion des fausses informations, leur réception par des populations parfois très éclairées. Ça suscite quel sentiment chez vous ?

"C'est un paradoxe que parfois, les informations les plus simplistes, les plus caricaturales sont plus convaincantes que des explications scientifiques fournies par les meilleurs spécialistes mondiaux. Cette défiance vis à vis des élites, vis à vis des sachants pose problème aujourd'hui dans notre société."

Il y a une grande crainte : que le vaccin ait des effets sur leur organisme, transmissibles à leurs enfants dans le futur. C'est crédible, cette crainte ?

"Cette question est au cœur du débat. On parle d'ARN et qui dit ARN, dit acides nucléiques, dit hérédité. Beaucoup de nos concitoyens s'imaginent que cette piqûre va transformer notre réalité biologique. En fait, il faut bien comprendre que toute infection virale, quelle qu'elle soit, une gastro entérite entérite, un rhume, une grippe, la Covid quand on en attrape le virus dans sa totalité, créent des fabrications de protéines par les virus. Ces ARN messagers, qui sont produits en quantités très importantes, vont aboutir à des créations de protéines virales et ensuite à propager l'infection. Si ces infections étaient capables de modifier notre hérédité, il y a bien longtemps que l'on aurait vu des conséquences avec toutes ces infections virales dans notre génome comme le laissent penser certains collègues. Or, il n'en est rien. Et finalement, avec la vaccination, on ne fait que reproduire d'une façon très simple sur une protéine ce que fait la nature avec des milliers de protéines lors de chaque infection."

Le seul risque qu'on prend finalement, c'est de se faire piquer pour rien ?

"Effectivement, il est clair que pour un certain nombre d'entre nous et surtout parmi les plus jeunes, la Covid-19 n'est pas un risque très inquiétant. Cette piqûre, elle a un côté plus collectif que personnel, avec néanmoins des surprises. Et de plus en plus des enfants, des jeunes se retrouvent malgré tout dans des situations critiques alors qu'ils n'ont pas forcément de comorbidité."

Dans quel état serait le CHU si la vaccination n'était pas aussi avancée ?

"On prendrait certainement de plein fouet cette quatrième vague avec ce variant delta qui est beaucoup plus contagieux et plus pathogène que les précédents. Heureusement, nous avons une majorité de nos concitoyens qui, bon gré mal gré, même si ça leur paraissait parfois un peu bizarre d'être obligés de se soumettre à cette obligation, y sont allés en se laissant convaincre. Et j'espère que les récalcitrants, ceux qui sont encore un peu inquiets, vont se dire que finalement, cette piqûre pourrait nous aider à sortir plus rapidement d'une crise qui est en train de s'éterniser et que l'on aimerait tous voir derrière nous."