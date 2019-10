LE VRAI du FAUX : Eau noire à Rouen après l'incendie de l'usine Lubrizol

Après l'incendie de l'usine SEVESO Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime), plusieurs internautes ont partagé sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos d'eaux noires. L'Agence régionale de santé affirme que l'eau est potable, que ces problèmes sont localisés et n'ont pas de lien avec l'incendie.

Rouen, France

Quelques jours après l'incendie de l'usine SEVESO Lubrizol près de Rouen (Seine-Maritimes), des internautes partagent sur les réseaux sociaux des photos d'eau du robinet noire. Ils utilisent le mot-dièse #Lubrizol et disent habiter la périphérie rouennaise. Ces messages, partagés pour certains plus de 20 000 fois sur Twitter et Facebook. :

Certains de ces internautes, comme Noémie, étudiante à Rouen, assure à nos confrères de France Info, qu'elle a remarqué la couleur de son eau dimanche soir mais que son problème ne serait pas généralisé. D'autres, contactés par Le Parisien, assurent que le phénomène s'atténue au fil des jours.

Devant ces images, certaines internautes ont mis en doute l'Agence régionale de santé (ARS) qui assure depuis samedi 28 septembre que l'eau est bien potable.

Qu'en disent les autorités ?

Dans un communiqué, la Métropole Rouen Normandie assure que "les analyses menées par l’Agence Régionale de Santé confirment que l’eau est potable sur le territoire métropolitain". "L’eau distribuée sur les 71 communes de la Métropole Rouen Normandie est potable. Aucune trace de contamination n’a été relevée", insiste l'ARS.

Quand vous avez un problème de qualité de l'eau, vous avez des dizaines de signalements, car le réseau est grand - ARS

La Métropole explique que pour l'instant, seuls trois cas sont remontés jusqu'à eux, et l'ARS d'ajouter que lorsque les signalements sont isolés, il s'agit bien souvent d'un problème dans le réseau interne de l'habitation : Noémie par exemple, explique sur Twitter que son frère n'a pas ce problème, alors qu'il occupe un appartement dans le même immeuble.

Un numéro vert (0800 021 021) est mis en place par la métropole de Rouen pour signaler toute anomalie sur le réseau d'eau potable. Il est également possible de consulter les derniers résultats d'analyse d'eau, commune par commune.